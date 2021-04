Suspensas restrições de viagens aos EUA para estudantes brasileiros

Estudantes brasileiros já podem embarcar para os EUA com suspensão de restrições às viagens

Em comunicado, o Departamento de Estado informa que estão suspensas as restrições de viagem aos estudantes do Brasil, China, Irã, África do Sul, Espaço Schengen, Reino Unido e Irlanda – também cancelando a quarentena de 14 dias para entrar nos EUA

Da Redação

Com a decisão dos EUA em suspender as restrições de viagem aos estudantes do Brasil, China, Irã, África do Sul, Espaço Schengen, Reino Unido e Irlanda – também cancelando a quarentena de 14 dias para entrar no país –, esses alunos já podem participar de programa acadêmico em agosto próximo.

Segundoo comunicado do Departamento de Estado, os estudantes que participam de um programa acadêmico com início em 1º de agosto deste ano podem entrar nos EUA sem se inscrever para uma Exceção de Interesse Nacional (NIE) individual no prazo de 30 dias antes do início de seus estudos acadêmicos.

Portanto, alunos com vistos F-1 e M-1 válidos, que pretendem iniciar ou continuar um programa acadêmico, não precisam entrar em contato com a Embaixada ou Consulado para procurar um NIE individual para viajar.

Vale lembrar que cerca de 200 estudantes brasileiros impedidos de entrar nos EUA devido à medida imposta pelo governo americano na pandemia da Covid-19, foram prejudicados. Alguns, inclusive, perderam suas bolsas de estudos.

Comunicado do Departamento de Estado:

“Em 26 de abril de 2021, o Secretário de Estado fez uma determinação de interesse nacional em relação às categorias de viajantes elegíveis para exceções nas Proclamações Presidenciais (PPs) 9984, 9992 e 10143 relacionadas à disseminação do COVID-19. Como resultado dessa determinação, juntamente com as determinações de interesse nacional já em vigor, os viajantes sujeitos a essas proclamações, devido à sua presença na China, Irã, Brasil, África do Sul, espaço Schengen, Reino Unido e Irlanda, que estão buscando fornecer suporte vital para infraestrutura crítica; jornalistas; alunos e alguns acadêmicos cobertos por programas de intercâmbio de visitantes podem agora se qualificar para uma Exceção de Interesse Nacional (NIE).”

“Os alunos e acadêmicos sujeitos a essas proclamações devido à sua presença na China, Irã, Brasil ou África do Sul, podem se qualificar para uma NIE somente se seu programa acadêmico começar em 1º de agosto de 2021 ou mais tarde. Os viajantes qualificados que estão solicitando ou têm vistos válidos ou autorização ESTA podem viajar para os Estados Unidos seguindo os procedimentos, mesmo que os PPs 9984, 9992 e 10143 permaneçam em vigor.”