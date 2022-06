Surto de meningite é preocupante e CDC alerta grupo de risco a tomar vacina

Homens bi ou homossexuais foram alertados pelo CDC a tomarem vacina contra meningite para conter surto

Um surto de meningite está atingindo homens bi ou homossexuais que moram na Flórida e o CDC recomenda é para que esse grupo de risco tome a vacina “MenACWY” contra a meningite o quanto antes

Da Redação – Segundo alerta publicada no Site do “Centers for Disease Control (CDC)”, na quarta-feira, um surto de meningite está atingindo homens bi ou homossexuais que moram na Flórida. Portanto, a recomendação é para que esse grupo de risco tome a vacina “MenACWY”, contra a meningite, o quanto antes – e mesmo para quem for viajar para o estado. Portadores do vírus HIV também são recomendados a receber o imunizante.

O “CDC” informa que EUA vivem surto histórico da doença entre esses grupos de pessoas, e a Flórida se tornou foco da enfermidade no país. O número de casos relatados no “Sunshine State em 2022” superou a média dos últimos cinco anos – sete pessoas morreram.

O “Departamento de Saúde” de Miami Dade disse que até o momento o número de casos identificados em 2022 nos primeiros três meses excede a média anual dos últimos cinco anos.

É a chamada bactéria “Neisseiria Meningitidis”, cujos dois tipos mais comuns de infecção são meningite e sepse.Eles são muito graves e podem matar em questão de horas, mas são bactérias conhecidas para as quais existem vacinas.

É transmitido por contato sexual, como por meio de fluidos orais ao beijar ou compartilhar beijos. É muito menos contagioso do que o vírus da gripe ou o coronavírus.