Jogadores renomados do Inter de Milão participam dos jogos da “Flórida Cup”

Neste domingo, dia 11, a partir das 14horas, acontecerá a “Florida Citrus Sports” e a “Florida Cup”, dando início ao “Summer of Soccer Party” em Wall Street – Orlando –, com os melhores times e renomados jogadores do mundo

Da Redação

Em Wall Street – Downtown Orlando –, neste domingo, às 14horas, acontecerá a “Florida Citrus Sports” e a “Florida Cup” – às 17 horas –, dando início a “”Summer of Soccer Party” at Wall Street, com os melhores times e os maiores jogadores do mundo. Destaque ao encontro entre as estrelas do “Campeonato Euro 2020”, Itália e Inglaterra.

Estarão em campo o Arsenal, Inter de Milão e Millonarios, incluindo como convidado do evento o Prefeito de Orlando, Buddy Dyer; o ex-craque do Orlando City, Kaká, entre outras pessoas especiais. Haverá um telão gigante, ao ar livre, para acompanhar as partidas.

Lembrando que Orlando é uma das 17 cidades dos EUA na disputa para ser uma das 10 sedes da “Copa do Mundo de 2026”. A Flórida Central tem a oportunidade de brilhar em um palco global, e estão sendo convocados os torcedores de Orlando para ocasião tão especial, nos jogos deste domingo em Wall Street, quando os melhores times e maiores jogadores do mundo chegam a Orlando.

Serviço

“Summer of Soccer Party” em Wall Street

11 de julho, 13h Wall Street Plaza, 19 North Orange Avenue, Orlando, FL