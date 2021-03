Vanessa Caetano (à esquerda) e Renata Miranda (direita) se confraternizam com formandas

“Workshop de Mídias Sociais a Iniciantes”, que aconteceu em Orlando, realizado pelo “Grupo Mídia América”, com apoio da “ANI – Associação Nacional e Internacional de Imprensa” foi um sucesso. A palestra de Renata Miranda, “Venha Fortalecer sua Marca Digital”, evidenciou sobre a importância do fortalecimento da mídia digital

Vanessa Caetano Salmeron

Fotos – Carol Rodrigues

Foi um sucesso a realização do “Workshop de Mídias Sociais para Iniciantes”, também conhecida como Startups, no dia 08 de março, no “Tony’s Restaurant – I-drive”, em Orlando, promovido pelo “Grupo Mídia América”. O evento teve como objetivo capacitar os microempreendedores, fornecendo dicas e estratégias que contribuam para o melhor aproveitamento das mídias sociais e para a construção de uma boa comunicação com o seu cliente, tornando os canais de comunicação da empresa mais atrativos e rentáveis para os negócios.

Formandas em noite especial – O Workshop reuniu 40 participantes, abordando o tema “Venha Fortalecer sua Marca Digital”, para formação de iniciantes para Plataforma digital, e contou com o apoio da “Associação Nacional e Internacional de Imprensa (ANI)”; organização e realização de Vanessa Caetano Salmeron – Delegada Regional da ANI –, com 17 anos de experiência com network nos EUA. O curso foi ministrado pela palestrante, Renata Miranda – expert em mídias sociais, com 30 anos de experiência em comunicação e gerenciamento de grandes mídias sociais nos EUA.

Vanessa Caetano recebe a ilustre convidada, Flaviane Pimenta – O conteúdo foi prático e objetivo, com material de apoio através de um E-book elaborado por Renata Miranda, e conclusão com o Certificado reconhecido pelo “Grupo Mídia América” e “ANI”.

A celebração dos participantes ocorreu em jantar bem descontraído, regado a netwokm, destacando-se a presença especial da nossa heroína brasileira, Flaviane Pimenta Carvalho.

O Workshop presencial respeitou as normas de segurança de saúde, por isso teve um número reduzido de pessoas, com capacidade de 40% do local.

A organização “Grupo Mídia América” planeja realizar a sequência para o nível intermediário e avançado sobre mídias digitais, e também workshops com outros temas. Lembrando que logo estará disponível o calendário de workshops do ano de 2021.