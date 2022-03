“LIDE – Business Leader’s Group USA/Florida” –, dirigido pelo CEO Gustavo Prezia, é referência no Estado

O “LIDE – Business Leader’s Group USA/Florida” –, dispõe de modelo de negócios que revolucionou a Flórida. Dirigido pelo CEO Gustavo Prezia – entrevista exclusiva ao “Nossa Gente” – o Grupo conta com experientes investidores, e preza pelo sucesso do empresário do Brasil em busca de oportunidades nos EUA

Da Redação

O empreendedorismo do brasileiro na Flórida tem sido louvável e vem ganhando força no mercado interno – com negócios bem sucedidos –, através de investimentos seguro, destacando-se neste contexto o suporte do renomado “LIDE – Business Leader’s Group USA/Florida” –, dirigido pelo CEO Gustavo Prezia, com sede em Orlando e Miami. O “LIDE”, integrado por experientes investidores, preza pelo sucesso do empresário do Brasil em busca de oportunidades nos EUA. Há conexões entre veteranos e recém-chegados, o que gera networking saudável, fortalecendo empresas em território americano.

Ricardo, Maninho, Rafaela, Marcia Fonseca, Gustavo Prezia e Carlos Arruda



O “Grupo de Líderes Empresariais” dispõe de um modelo de negócios que revolucionou a Flórida, agregando entre os empresários associados, aprendizados valiosos na troca de experiências entre empresas e empresários. O “LIDE” cumpre o seu papel em orientar, elucidar sobre o quanto é essencial escutar sugestões sobre a implantação ou a reestruturação dadas por um gestor de empresa.

“O networking é uma estratégia essencial para cultivar bons contatos. E essa tem sido a função do ‘LIDE’, proporcionando aos empresários associados excelentes oportunidades de negócios. Realizamos eventos, atividades de business que possibilitem contatos entre líderes para gerar mais negócios, mais aprendizado, alavancando os respectivos negócios”, ressalta o empresário.

“Por exemplo, temos em nosso quadro de associados empresários experientes no mercado de trabalho da Flórida; empresas que obtiveram reconhecimento e estão bem estabelecidas aqui. Temos também empresários que estão chegando, buscando oportunidades de crescimento no mercado americano para gerir seus investimentos com segurança. Mas é preciso se adaptar ao programa estabelecido à realidade americana.”

“Durante esses encontros, empresários experientes e empresários recém-chegados ao país se conectam, e podem abrir novos caminhos e oferecer oportunidades de negócios entre as empresas. E é exatamente disso que o networking se trata. São trocas de informações valiosas, que direcionam melhor os negócios. O ‘LIDE’ vem ajudando neste aspecto, proporcionado ao empresário oportunidades de manter uma boa rede de contatos com quem pode contar, e também auxiliar, ou seja, cultivar seu networking.”

Perfil de confiabilidade

Perguntado sobre os procedimentos para uma empresa ou empresário se associar ao “LIDE”, Gustavo Prezia disse o seguinte: “Paga-se uma taxa, mas é imprescindível que o empresário tenha boa conduta, que seja uma pessoa correta em suas atividades, porque buscamos o perfil de confiabilidade. O caráter vale mais que dinheiro, portanto, a lisura é o nosso método de trabalho, e não permitimos no grupo pessoas que não sejam corretas, que não andem do lado certo. Será eliminada a empresa que não se encaixar na nossa filosofia de trabalho”, avisa.

Quanto aos empresários brasileiros que integram o “LIDE” e que estão atuantes na Flórida, enfatizou Gustavo que todos estão “muito bem”. “Desde o brasileiro que já está situado na Flórida, que está há mais tempo no país, e até mesmo os que estão chegando, todos têm boa retaguarda para manter seus business. O “LIDE” tem dado o suporte necessário, conhece os caminhos e etapas e isso ajuda em demasia. E nada melhor do que seguir os passos de quem tem experiência.”

“Tenho muito orgulho do meu trabalho à frente do ‘LIDE’, que ajuda pessoas a construir o seu caminho no mercado de negócios. Os nossos eventos abrem chances às pessoas de se conhecerem, de conhecer a pessoa certa, e isso faz toda a diferença. Temos no grupo empresários de muito sucesso, como também temos empresários que buscam o sucesso. Eles se integram durante o networking”, explica.

“Importante lembrar que, com quem você se conecta pode sempre abrir novos caminhos e oferecer chances de negócios. E é exatamente disso que o networking se trata, de manter uma boa rede de contatos com quem você pode contar, e também auxiliar, ou seja, cultivar seu networking.”

Diretoria do “LIDE”

CEO Gustavo Prezia; CCO Paulo Leal; COO Thiago Del Nero; CFO Marcus Segnini; Comitê de Gestão Marcelo Russomano, Pamela Tello e Leticia Zalewski.

História

O “LIDE Flórida”, desde 2016 busca proporcionar conexões gerando networking saudável, por meio de encontros muito especiais, apoiando os empresários e boas iniciativas a prosperarem. O “Grupo de Líderes Empresariais”, fundado no Brasil em 2004, é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa nas esferas pública e privada.



Serviço

LIDE – Business Leader’s Group USA/Florida

Fone – 407 600-4446

website www.lideflorida.com

Instagram @lide_fllorida,