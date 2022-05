Ainda não foram identificadas causas do tiroteio na igreja Presbiteriana do Condado de Orange que matou um fiel

O atirador, não identificado, é um homem de origem asiática que abriu fogo contra fiéis da “Igreja Presbiteriana de Genebra”, de Laguna Woods, no sul da Califórnia – uma pessoa morreu e cinco ficaram gravemente feridas

Da Redação

Após a tragédia no supermercado de Búfalo, que resultou na morte de 10 pessoas e três feridas, vítimas de um jovem atirador, outro evento mortal ocorreu no domingo, em Orange County. Um atirador abriu fogo contra fiéis da “Igreja Presbiteriana de Genebra”, de Laguna Woods, no sul da Califórnia; uma pessoa morreu e cinco ficaram gravemente feridas.

De acordo com o Xerife do condado de Orange, Jeff Hallock, uma pessoa foi morta e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas – quatro gravemente e uma com ferimentos leves –, após tiroteio na igreja. “Todas as vítimas são adultas e foram encaminhadas para o hospital,” informa o comunicado.” As cinco vítimas socorridas tinham idades entre 66 a 92 anos.

O tiroteio ocorreu aproximadamente às 13h26, na “Igreja Presbiteriana de Genebra”, localizada em 24301 El Toro Road. O suposto atirador, na casa dos 60 anos, estava sob custódia depois que os paroquianos o detiveram e amarraram suas pernas com uma extensão de fios antes de ajudar os feridos, disse a polícia local.

As fontes também informaram que o atirador é descendente de asiáticos e que estão investigando se o tiroteio foi direcionado a fiéis de ascendência asiática. Eles enfatizaram que a investigação está em seu estágio preliminar. Eles ainda não determinaram um motivo. Não parece haver outros suspeitos, disseram as fontes.