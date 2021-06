Engenheiros, com bases em evidências, apontam colapso de coluna como causa de desabamento

Especialistas em engenharia, com base em evidências publicamente disponíveis, disseram que o colapso de uma coluna poderá ter sido a causa do desabamento de parte do edifício ‘Champlain Towers’. Sobe para nove o número de mortos

Da Redação

Bombeiros de Miami-Dade e a Força-Tarefa Um da Flórida procuram os desaparecidos no desabamento do edifício “Champlain Towers” em Surfside, Flórida. O número de mortos no desabamento do prédio aumentou para nove, informou a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, no domingo.

Uma vítima morreu no hospital e equipes de resgate retiraram mais corpos dos escombros, acrescentou Levine Cava. Dezenas de equipes de resgate ainda estavam no local do desastre neste domingo, tentando encontrar sobreviventes. Mais de 150 pessoas ainda estão desaparecidas.

“Conseguimos remover quatro corpos das ruínas e outros restos humanos. Até hoje uma vítima faleceu no hospital e nós recuperamos oito vítimas no local. Portanto, estou confirmando hoje que o número de mortos é de nove. Identificamos quatro das vítimas e informamos as famílias ”, disse a prefeita.

Dezenas de famílias aguardam notícias de seus entes queridos. Um deles é Mike Noriega, cuja avó Hilda Noriega, de 92 anos, morava no sexto andar do prédio que desabou em Surfside. E quando Noriega soube que parte da torre do condomínio onde sua avó morava havia desabado, foi com o pai até o local. Eles chegaram a um monte de concreto triturado e metal de 30 pés, os restos do prédio de 12 andares, mas não havia sinal da senhora Hilda.

A causa do colapso mortal à meia-noite de parte do edifício “Champlain Towers” em Surfside – condomínio de 12 andares, que deixou dezenas de pessoas enterradas em escombros –, ainda é um mistério que pode levar meses, talvez anos, de investigação forense. Embora nada seja certo, há um consenso crescente entre os especialistas sobre a sequência do colapso e a provável localização de seu gatilho.

Seis especialistas em engenharia disseram que, com base em evidências publicamente disponíveis, incluindo planos de construção, relatórios de inspeção recentes, fotos de destroços, uma testemunha ocular e um vídeo de vigilância, do colapso de uma coluna. A laje estrutural ou de concreto abaixo da piscina provavelmente cedeu primeiro, fazendo com que o convés desabasse na garagem abaixo, formando uma cratera abaixo da volumosa seção média da torre, que então desabou sobre si mesma.

Em algo que parece reforçar a teoria dos especialistas, uma vizinha ligou para o marido momentos antes do colapso para lhe dizer que podia ver uma cratera na área da piscina da varanda do quarto andar de seu apartamento à beira-mar. Então a comunicação foi cortada, disse Mike Stratton, que estava viajando na época. Sua esposa, Cassie, está entre 156 pessoas desaparecidas na tragédia.

Greg Batista, engenheiro de reparos de concreto que trabalhou no deck da piscina do condomínio em 2017, disse que a queda do prédio aponta para um colapso inicial na área do deck da piscina. O engenheiro estrutural e inspetor de construção aposentado Gene Santiago concordou que era um provável gatilho e apontou para uma inspeção de 2018, relatada pela primeira vez pelo Herald, que observou “danos estruturais significativos” abaixo da cobertura da piscina.