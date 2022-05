Em pronunciamento na Casa Branca, Joe Biden condenou o ataque e fala no enfrentamento ao lobby das armas

“Quando, pelo amor de Deus, iremos enfrentar o lobby das armas? Temos que deixar claro para todos os congressistas deste país: é hora de agir”, questionou Joe Biden sobre o ataque à escola do Texas

Foram 21 pessoas mortas – 19 crianças e dois adultos –, vítimas do ataque a tiros na “Robb Elementary School”, em Uvalde, no Texas, causando revolta na população americana, que pede rigor na segurança das escolas. Em pronunciamento, o presidente Joe Biden condenou o ataque, pedindo o enfrentamento ao lobby pró-armas do país.

O atirador, um rapaz de 18 anos que estudou no colégio – morto durante a ação –, fez diversos disparos, transformando o estabelecimento de ensino em um cenário de sangue, diante da chacina. O desespero dos pais das crianças mortas sensibilizou e revoltou o país, que pede justiça.

Visivelmente irritado, Biden questionou: “Quando, pelo amor de Deus, iremos enfrentar o lobby das armas? Temos que deixar claro para todos os congressistas deste país: é hora de agir.” “Estou desanimado e cansado. Não me digam que não podemos ter um impacto sobre essa carnificina”, enfatizou.

Determinante em seu pronunciamento na Casa Branca, o presidente pediu para “transformar dor em ação” para uma maior regulamentação das armas, principalmente as de assalto. Ele também destacou em sua fala que “perder um filho é como ter um pedaço de sua alma arrancado”. Situação que passou duas vezes.

“Há um vazio no seu peito e você sente que será sugado por ele. Nada mais é o mesmo”, resumiu, antes de dizer que “é preciso fazer mais” e pedindo urgência aos legisladores.

“As fabricantes de armas passaram duas décadas promovendo agressivamente as armas de assalto, que lhes proporcionam os maiores lucros”, denunciou Biden, que atacou a oposição republicana, a qual bloqueia todas as suas tentativas de aprovar no Congresso medidas como a verificação obrigatória de antecedentes criminais e psiquiátricos dos compradores de armas”, criticou Biden.