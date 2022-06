Síndrome de Burnout e filhos são motivos de pausa inesperada de Sandra Bullock

A atriz Sandra Bullock, de 57 anos, revelou que vai dar uma pausa na carreira, sem previsão de retorno. Bullock contou em entrevista ao site The Hollywood Reporter, que foi diagnosticada com a Síndrome de Burnout, um distúrbio psíquico causado pelo esgotamento e exaustão profissional. Essa síndrome pode acarretar alterações de longo prazo no corpo da pessoa, afetando sua imunidade e tornando-a vulnerável a doenças virais e resfriados, dentre outras consequências para a saúde física e mental. Além da síndrome, a atriz disse que a pausa também será importante para ter mais tempo dedicado aos seus filhos.

Bullock, esteve em diversas produções de sucesso em sua trajetória, e venceu o Oscar de melhor atriz em 2010 por sua atuação em Um Sonho Possível (2009). “Eu não quero ficar presa às agendas de mais ninguém além da minha. Estou com muito burnout. Estou muito cansada e completamente incapaz de decisões saudáveis e sábias, tenho consciência disso”, disse a atriz ao site The Hollywood Reporter. Ela também foi questionada sobre quanto tempo duraria esse intervalo: “Eu não faço ideia”.

Infelizmente a atriz não é a única americana que vem sofrendo com desgastes no ambiente de trabalho. Segundo pesquisa divulgada pelo Pew Research Center, descobriu-se que os baixos salários, a falta de oportunidades de progresso e a sensação de desrespeito no trabalho são as principais razões pelas quais os americanos deixaram seus empregos no ano passado.

Mesmo com o anúncio da pausa sabática na carreira, os fãs da estrela ainda poderão conferir algumas produções com a atriz, como no filme “Trem-Bala”, que tem estreia prevista para Julho. Dirigido por David Leitch, o longa terá Brad Pitt como protagonista, que conta também os atores Michael Shannon e a atriz Joey King. E atualmente no filme “The Lost City”, dirigido por Adam e Aaron Nee e que conta com Channing Tatum e Daniel Radcliffe no elenco.