Simone Balis desabafa: “às vezes sinto o peso do mundo sobre os meus ombros”

Favorita à medalha de ouro, a ginasta americana, Simone Balis, desistiu de disputar a final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que acontece nesta quinta-feira. Em um desabafo surpreendente, a ginasta fala de cuidar do seu bem-estar emocional, alegando pressões demasiadas para um lugar ao pódio

Da Redação

Foi surpreendente a decisão de Simone Biles, a estrela olímpica dos EUA, alegando preservar a sua saúde mental. A ginasta americana, a maior estrela da modalidade, desistiu de disputar a final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que acontece nesta quinta-feira. A ginasta de 24 anos ainda pode participar das finais por aparelhos a partir de domingo. Ela está classificada para a decisão em todos os aparelhos.

Passo decisivo em Tóquio – O que houve afinal? Seria uma revelação ao mundo das pressões acirradas que um atleta de expressão enfrenta para obter um lugar ao pódio? A decisão foi tomada após uma avaliação médica em que a atleta optou por cuidar do seu bem-estar emocional. Ela chorou, não quis falar com as companheiras de equipe e passou momentos em silêncio – talvez ressentida pela decisão de desistência de prova tão importante.

“Eu senti que seria melhor que eu me afastasse. Eu não queria arriscar uma medalha do time, porque elas trabalharam duro demais para eu estragar tudo”, justificou Simone. “Preciso me concentrar no meu bem-estar, há vida além da ginástica. Infelizmente aconteceu nesse palco. Esses Jogos Olímpicos têm sido muito estressantes. Uma longa semana, um longo ciclo olímpico e um longo ano. Eu acho que estamos todos muito estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo e esse não é o caso.”

“Eu realmente sinto que às vezes tenho o peso do mundo sobre meus ombros. Eu sei que eu ignoro e faço parecer que a pressão não me afeta, mas às vezes é difícil! As Olimpíadas não são brincadeira!”

Simone é a campeã olímpica individual geral da Rio 2016, na qual também ganhou o ouro por equipes e no salto e solo, além do bronze na trave. Na manhã desta terça-feira, a ginasta já havia se retirado da disputa por equipes após um salto ruim. Ainda assim, os EUA conquistaram a medalha de prata. A equipe de ginástica americana confirmou a decisão pelas redes sociais e disse apoiar a atleta.

Jade Carey, que acabou a classificatória na nona posição, vai substituir Simone Biles como uma das duas representantes americanas na final do individual geral. Sunisa Lee, terceira colocada, é a outra americana na disputa. A brasileira Rebeca Andrade foi à segunda colocada na classificatória, atrás apenas de Simone.

Nessa terça-feira, a maior estrela das Olimpíadas de Tóquio cometeu uma grande falha no salto, seu primeiro aparelho na final por equipes e foi retirada dos outros aparelhos. Na reserva, ela torceu muito, mas viu as companheiras serem superadas pelas russas, encerrando uma hegemonia de mais de dez anos. Os EUA e Simone faturaram a prata. A Grã-Bretanha completou o pódio.