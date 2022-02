Ao lado das filhas, netos e genros, Sílvio Santos marcou presença no jogo do Orlando City no domingo

Sílvio Santos acompanhou o jogo do Orlando City e Montréal, no “Orlando City Stadium”, levando sorte ao time do genro, o atacante Alexandre Pato, que marcou o gol da vitória do time da casa – dois a zero. O mais querido apresentador do Brasil vibrou no auge dos seus 93 anos

O mais importante animador da televisão brasileira, Sílvio Santos – CEO do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) –, que está em Orlando passando férias com a família, foi considerado “pé quente” ao assistir no domingo (27), a vitória do Orlando City sobre o Montréal, pela Major League Soccer, por dois a zero, no “Orlando City Stadium”.

Acompanhado da esposa, Íris Abravanel, das filhas Renata, Rebeca e Daniela e dos netos, Sílvio abraçou o genro, o atacante Alexandre Pato, autor de um dos gols da vitória, que joga no Orlando City.

A presença ilustre de Sílvio Santos no camarote do “Orlando City Stadium” foi alvo de olhares e cumprimentos de brasileiros residentes em Orlando. Durante o jogo, o apresentador torceu pelo time da casa, fazendo elogios ao desempenho de Alexandre Pato, casado com sua filha, Rebeca.

A apresentadora Patrícia Abravanel registrou o encontro da família. “Olha a torcida! Pato e Rebeca, amamos muito vocês”, escreveu a apresentadora em seu perfil nas redes sociais.

De férias em Orlando, Silvio Santos aproveitou o domingo ao lado da família, mostrando-se bastante animado durante a disputa entre Orlando City e Montréal, no auge dos seus 93 anos. Ele vibrou quando o genro marcou gol.

Na partida, o Orlando City saiu vitorioso por dois gols contra o time canadense Montréal. Alexandre Pato e Benji Michel foram os artilheiros do jogo.