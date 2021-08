Silvio Santos, com Covid, tem alta do hospital e se recupera em casa

Silvio Santos voltou a gravar programas, mas, agora, se recupera em casa da Covid

Sílvio Santos, diagnosticado com a Covid-19, teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira, e irá se recuperar em casa. Aos 90 anos, o apresentador que tinha voltado a gravar os seus programas no SBT, foi internado na quinta-feira, após infecção. Família informa que Sílvio passa muito bem

Da Redação

O apresentador Silvio Santos , de 90 anos, teve alta na noite desta sexta-feira após ser internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo SBT. A emissora informou que Silvio Santos está bem e irá se manter em isolamento, em um local não divulgado.

Fãs, artistas e colegas do apresentador ficaram apreensivos com a internação de Sílvio Santos, pelo fator idade, embora ele esteja bem fisicamente e até voltou a gravar seus programas no SBT – antes do diagnóstico da Covid.

Mais cedo, a filha Patrícia Abravanel havia comentado nas redes sociais sobre o estado do apresentador. “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama, brincando com todos, fazendo piadas. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, afirmou no Instagram.