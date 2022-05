O vocalista Bono cantou clássicos que marcaram o U2 e homenageou os ucranianos com show surpresa no metrô

Em apresentação surpresa no metrô Khreschatyk , em Kiev, o vocalista Bono e o guitarrista The Edge, do U2, causaram comoção nas pessoas que assistiram ao show – à véspera do “Dia da Vitória” na Rússia

Da Redação

Em meio às catástrofes da guerra, quando tantos civis vêm sendo mortos, um fato inusitado aconteceu no domingo em Kiev, na capital da Ucrânia. O show improvisado no metrô Khreschatyk pelo vocalista Bono e o guitarrista The Edge, do U2, causou comoção nas pessoas que presenciaram a apresentação. Aplausos, lágrimas e agradecimentos.

______continua após a publicidade_______

O show de Bom e do guitarrista The Edge Ocidente acontece às vésperas do “Dia da Vitória” na Rússia, comemorado nesta segunda-feira, dia 9, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do regime nazista pela União Soviética. Há rumores de que Moscou pretende declarar oficialmente guerra à Ucrânia, apesar da negativa do Kremlin, e planeja uma parada militar em Mariupol.

A apresentação surpresa na estação de metrô Khreschatyk reuniu uma pequena multidão. Bono cantou uma versão da canção “Stand By Me” com a banda ucraniana “Antytela”. Também tocou os clássicos: “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” e “With or without you”.

Bono elogiou a luta da Ucrânia pela liberdade e até fez uma oração pela paz. Anteriormente, Bono já havia apoiado e dedicado um poema à Ucrânia. Em um post no Twist como uma demonstração de solidariedade ao povo ucraniano.