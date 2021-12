Show de luzes de Natal decora casas da Flórida Central; magia e bom gosto

Residências decoradas com bom gosto, atraem a atenção de pessoas que transitam pelo local

Milhares de luzes de Natal tomam conta de casas da Flórida Central. Um verdadeiro festival decorativo envolto de beleza e bom gosto, preparado por famílias residentes. Confira algumas dicas

Da Redação

Com a chegada do Natal, o que se destaca na Flórida Central são as decorações natalícias em várias casas, em diversos pontos, mostrando um verdadeiro show de luzes – cores e bom gosto administradas por moradores. E não há nada que traga a alegria do Natal como luzes decorativas. Mais do que algo turístico, esta é uma prática que movimenta famílias, que levam as decorações ao extremo.

São sistemas de iluminação que exigem dias, até meses, para montar e que incluem centenas de milhares de luzes cintilantes, infláveis ​​gigantes e artesanatos feitos sob encomenda, o que certamente deixa Papai Noel orgulhoso.

E quando à noite chega, várias residências acedem as luzes de seus presépios ao ar livre – decoração em estilos e criatividade de tirar o fôlego, sob o olhar de quem presencia essa magia. Sem dúvida, um cenário que faz toda a diferença. É um convite para que você faça um tour pelas ruas de Orlando, por exemplo, para contemplar esta façanha.

Um festival de cor e criatividade pode ser visto nas residências

Decorações que possuem um milhão de luzes, um carrossel no telhado, flocos de neve sincronizados e fotos em cada esquina. E tudo começa a surgir, o acender das luzes, em meados de outubro – ficam acesas até janeiro. E para ver o show de luzes, a oportunidade é véspera de Natal, Natal, véspera de ano novo e ano novo.

Pontos de visitação

Valem todos os esforços para realizar um tour pelas ruas da Flórida Central

Mais de 80.000 luzes de Natal sincronizadas com música e clipes de filme, e neve que você pode desfrutar de seu carro. O casal Jim e Erin Martz organizam este show de luzes em sua casa há três anos. Este ano, a casa conta com três telas de LED. A maior tem 32 por 64 pés. A casa é iluminada todas as noites de dezembro, das 18h às 22h – às vezes mais tarde nos fins de semana. Está localizada em 104 NW 97th Way, Coral Springs.

A “Family Light Show”, de Gill Potanovic, em Coral Springs todo ano prepara um show à parte. Esta família tradicional, que mora em Coral Springs há 41 anos, foi classificada em segundo lugar no concurso “Deck the Halls” da cidade de Coral Springs em 2020. Leva mais de três semanas para decorar sua casa, de acordo com Coral Springs Talk. A casa fica em 4820 NW 95th Drive, Coral Springs. Vale a pena dar uma passadinha por lá e ver a beleza da decoração.

Este show de luzes, ritmo e cor também acontece na “Plantation Baptist Church”, 11700 NW 28th Court. O custo é de $ 10 por veículo. Para comprar os ingressos você deve baixar o aplicativo “Christmas Lights in the Acres”. Você pode escanear o código QR e obter mais informações em facebook.com/CHRISTmasInTheAcres.

Mas você, leitor do “Site Nossa Gente”, poderá fazer a sua própria descoberta, de residência com decoração que irá atrair a sua atenção. O importante é prestigiar esse evento natalício que envolve pessoas de bom gosto, que oferecem um espetáculo visual inesquecível, imortalizado em uma foto ou vídeo. Participe desta confraternização!