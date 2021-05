Na comemoração dos 30 anos o “Sawgrass Mills” abre oportunidades de emprego

Um dos maiores shoppings do sul da Flórida, o “Sawgrass Mills Mall”, a 50 km de Miami, na região de Fort Lauderdale, comemora 30 anos e abre mais de 500 vagas de emprego. Acompanhe a dica do “Nossa Gente”

Da Redação

O “Sawgrass Mills Mall”, um dos maiores shoppings do sul da Flórida – a 50 km de Miami, na região de Fort Lauderdale –, comemora 30 anos no próximo ano e abre oportunidades de emprego. São mais de 500 vagas em aberto e os candidatos podem obter informações no http://bit.ly/SawgrassJF. Lembrando que essas vagas estão disponíveis em quase todas as suas redes de varejo e muitos de seus restaurantes em uma “Feira de Empregos Virtual”, que começou na segunda-feira.

Em preparação à sua nova etapa de trabalho, o shopping está passando por reformas, incluindo novas praças de alimentação, novo piso e mais tetos abertos na área fechada mais antiga e um hotel, “AC Marriott”, vinculado ao shopping.

Embora a “Feira de Empregos” seja virtual, muitos dos gerentes estão realizando entrevistas pessoais com os candidatos. Os candidatos são incentivados a informar suas especialidades de trabalho, e em qual área pretendem trabalhar.

Popular “Shopping do Jacaré” – Também chamado de “Shopping do Jacaré”, o “Sawgrass Mills Mall” tem a forma de um grande jacaré e fica a uma hora de Miami – direção norte. Lá você encontra centenas de lojas, além de restaurantes e quiosques de serviços. O shopping se prepara para a nova retomada de atendimento a turistas.

Serviço

