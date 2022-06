Senadores finalmente concordam com projeto de lei sobre controle de armas

Senadores chegam ao consenso, atendendo o pedido da população com medidas contra a violência armada

Um grupo bipartidário de senadores conseguiu finalmente um texto legislativo, na terça-feira, garantindo uma série de disposições para combater a violência armada no país

Da Redação – Após pressões da população, insatisfeitas e assustadas com a onda de ataques de atiradores contra inocentes, um grupo bipartidário de senadores conseguiu finalmente um texto legislativo, na terça-feira, garantindo uma série de disposições para combater a violência armada. No texto inclui financiamento para os estados implementarem as chamadas “bandeiras vermelhas” e melhorar a verificação de antecedentes de todos os compradores de armas.

“Hoje finalizamos uma legislação bipartidária e de bom senso para proteger as crianças, manter as escolas seguras e reduzir a ameaça de violência em todo o país”, disseram os senadores Chris Murphy, democrata de Connecticut, e John Cornyn, republicano de Connecticut.

Segundo Cornyn, o projeto inclui o acordo para tratar da questão dos namorados, limitando o direito de acesso a armas para casais condenados por violência doméstica.