A Flórida tem uma das mais altas taxas de seguro de carro por cobertura total do país. As taxas de seguro do estado para cobertura de veículos estão 56% acima da média nacional

De acordo com o estudo da empresa de serviços financeiros ao consumidor, “Bankrate”, a cobertura de seguro de veículo da Flórida está acima da média nacional, com quase US$ 1.000 a mais, o que traz preocupação e lesa os proprietários no estado. “A Flórida tem uma das taxas médias anuais mais altas de seguro de carro de cobertura total do país, chegando a US$ 991 a mais que a média nacional”, aponta a análise.

Na análise da “Bankrate”, a média nacional para cobertura total é de US$ 1.771, sendo que Nova York, Louisiana e Flórida são os três estados mais caros para seguro de carro, em média. A cidade mais cara da Flórida para seguro de carro é Hialeah, onde a cobertura anual é de $ 3.777.

As taxas de seguro da Flórida para cobertura de veículos estão 56% acima da média nacional. Lembra a “Bankrate” que em 31 de dezembro de 2021, o custo médio do seguro na Flórida era de US$ 2.364 por ano para cobertura total. Em 2022, subiu para US$ 2.762 por ano.

Para os motoristas de Tampa, é ainda maior. A um custo anual de US$ 3.459 para cobertura total, os prêmios mensais são em média de US$ 288 – parte da questão do custo é o número de motoristas sem seguro no estado. Dados de 2019 mostraram que 20,4% dos motoristas da Flórida não tinham seguro.

Em comparação, a média nacional foi de 12,6%, segundo o “Insurance Information Institute”, em 2019. Dados, coletados pelo “Insurance Research Council”, também mostraram que um em cada oito motoristas não tinha seguro em 2018.

Quem é o culpado?

A Flórida também é um estado de acidentes sem culpa. Isso significa, de acordo com Bankrate, que ninguém é “considerado culpado” quando ocorre um acidente. Quando um acidente acontece, ambos os motoristas são obrigados a apresentar seu próprio seguro de carro para cobrir quaisquer possíveis custos médicos, não importa quem possa ter causado o acidente.

Estradas perigosas

Os altos números de acidentes na Flórida não são um problema. De 2015 a 2021, houve mais de 700.000 acidentes de atropelamento e fuga. Pouco mais de 1.600 deles terminaram em uma fatalidade no trânsito, de acordo com dados do “Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida”. Em 2021, foram 310 mortes. A Patrulha Rodoviária da Flórida ainda está investigando 131 deles.

Devido a esse cenário, para conseguir economizar é importante orçar com o maior numero de seguradoras.

