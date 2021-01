Segundo impeachment de Trump é aprovado pela Câmara dos Representantes

Donald Trump é o primeiro presidente americano a ter dois processos de impeachment

Foram 232 votos a favor e 197 contra, e quatro deputados não votaram. Entre os que votaram a favor estão 10 membros do Partido Republicano, o mesmo de Trump. O processo segue para o Senado

Da Redação

Os desastrosos resultados da invasão do Capitólio colocam o presidente Donald Trump em posição delicada na reta final de seu mandato, com o segundo impeachment aprovado pela Câmara dos Representantes dos EUA, por “incitação à insurreição” no motim da semana passada. O republicano se tornou nesta quarta-feira o primeiro presidente americano a ter dois processos de impeachment aprovados na Câmara. Ao contrário do processo anterior, desta vez dez membros de seu próprio partido votaram a favor de retirá-lo do cargo.

Foram 232 votos a favor e 197 contra, e quatro deputados não votaram. Entre os que votaram a favor estão 10 membros do Partido Republicano, o mesmo de Trump. Outros quatro republicanos não votaram. Os democratas foram unânimes nos votos a favor. Processo segue para o Senado.

Trump foi considerado culpado por incitar à violência que resultou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, na semana passada. Antes, em 2020, ele havia sido declarado culpado por obstrução ao Congresso e abuso de poder. Ele deve permanecer no cargo até a próxima quarta-feira (20), quando Joe Biden toma posse como novo presidente dos EUA.

Val ressaltar que em seu primeiro processo, Trump foi absolvido no Senado, de maioria republicana. Naquele caso, nenhum deputado de seu partido votou por sua condenação, e apenas um senador o fez. Desta vez, dez deputados republicanos foram favoráveis a seu afastamento.

Isso estabelece um recorde: antes, apenas cinco deputados tinham votado pelo impeachment de um presidente de seu próprio partido, quando cinco democratas ficaram contra Bill Clinton, em 1988.