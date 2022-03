Seguem as investigações que apuram a morte de adolescente que caiu do “Orlando Fall”

Quem são os responsáveis pela queda mortal do adolescente que caiu do “Orlando Free Fall”, no “ICON Park” na International Drive? As investigações seguem com total precisão, segundo o xerife do condado de Orange, John Mina

Da Redação

Inspetores estaduais do “Departamento de Agricultura da Flórida” investigam o acidente que culminou na morte de adolescente Tire Sampson, de 14 anos, do Missouri, que caiu do “Orlando Free Fall”, no “ICON Park” na International Drive, na noite de quinta-feira.

Segundo o xerife do condado de Orange, John Mina, após as queda, o garoto foi levado para um hospital onde foi declarado morto, disseram deputados do condado de Orange.

Sampson estava visitando Orlando com outra família antes da queda, segundo investigações. O vídeo que mostra a queda fatal, compartilhada nas redes sociais, registrou o exato momento em que o menino escorregou de seu cinto de segurança provocando o acidente.

A empresa que opera o brinquedo, o “SlingShot Group”, disse que os trabalhadores são responsáveis ​​​​por verificar as luzes do sistema de retenção para garantir que estejam devidamente protegidos. A empresa acrescentou que o passeio não funcionará se as restrições não travarem corretamente.

O atração inaugurada em dezembro de 2021 e anunciado como a torre de queda livre mais alta do mundo, leva até 30 convidados no ar antes de cair 400 pés a cerca de 75 mph.