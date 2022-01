Vários brinquedos estão disponíveis, gratuitamente, às crianças de famílias residentes em Orlando

No site do “SeaWorld Orlando”, os pais podem obter um “Cartão Pré-escolar Grátis 2022”, que permitirá às crianças menores de 5 anos acesso gratuito nas atrações do parque

Da Redação

O “SeaWorld Orlando” anunciou que oferecerá entrada gratuita para crianças menores de 5 anos em seus parques durante 2022. A informação foi recebida com entusiasmo pelas famílias que já se preparam para levar os respectivos filhos para desfrutar dessa façanha.

No site do “SeaWorld Orlando”, os pais podem obter um “Cartão Pré-escolar Grátis 2022”, que dará acesso ao parque e as suas atrações. Isso permite que crianças menores de cinco anos visitem o ‘SeaWorld” e o “Aquatica Orlando” gratuitamente até 31 de dezembro de 2022.

Esta oferta está disponível apenas para residentes da Flórida. Os participantes devem se registrar até 3 de fevereiro de 2022. Os portadores do passe devem visitar o parque pelo menos uma vez até 28 de fevereiro de 2022.

O passe não inclui estacionamento gratuito, eventos com ingressos separados ou outros descontos. O “Cartão Pré-escolar 2022” também está disponível no “Aquatica.”

Serviço

“SeaWorld Orlando”

7007 Sea World Dr, Orlando, FL 32821

Fone – 407-545-5550