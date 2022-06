Os visitantes terão cerveja de graça durante o Festival de Verão Electric Ocean” do “SeaWorld Orlando” em agosto

Como manda a tradição, no próximo dia 4 de agosto o parque temático “SeaWorld Orlando” irá oferecer cerveja de graça aos visitantes, durante o “Festival de Verão Electric Ocean”, com atrações e fogos de artifício

Da Redação

Para os adultos, uma cerveja gelada neste verão é algo muito prazeroso – imagine então ser contemplado, gratuitamente, com um copo de cerveja gelada durante um passeio em tempos tão quentes? E é exatamente isso que o parque temático “SeaWorld Orlando” irá oferecer aos visitantes: cerveja grátis. Uma tradição popular que retorna apenas nesta temporada deste ano.

Cervejas nacionais e aromatizadas estarão disponíveis para os visitantes com 21 anos de idade ou mais, no próximo dia 4 de agosto – das 10h30 até uma hora antes do encerramento das atividades do parque. Todos poderão passar pelo “Waterway Grill Bar” e receber uma cerveja de cortesia por visita.

Na oportunidade, será realizado o novo “Festival de Verão Electric Ocean”, com muitas atrações durante o dia e à noite, com um incrível show de fogos de artifício e fontes. Uma festa imperdível, enquanto os visitantes saboreiam cerveja. O presidente do “SeaWorld Orlando”, Kyle Miller, acrescentou que serão momentos inesquecíveis, “ que o nosso parque oferecerá a todos.”