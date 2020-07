“Seabra Foods” chega a Orlando e traz novidades aos brasileiros

“Seabra Foods”, em Orlando, tem instalações modernas e será inaugurado em grande estilo.

Orlando se prepara para inauguração do “Seabra Foods”, dia 9 de julho, às 11h am, com novidades para a Comunidade. O CEO “Grupo Seabra”, Antonio Seabra, fala com exclusividade ao “Nossa Gente”, e celebra o novo supermercado – 4º empreendimento na Flórida –, em modernas instalações, “com o jeito do Brasil”.

Da Redação

A “Rede Seabra Foods”, uma das mais importantes dos EUA, e que tem a preferência da comunidade brasileira, inaugura moderno supermercado, em Orlando, no dia 9 de julho, às 11am – demarcando o 4º empreendimento do “Seabra” na Flórida, o 18º no país. Para o CEO “Grupo Seabra”, Antonio Seabra, “um supermercado moderno, com amplas dependências e ótima localização para melhor comodidade de nossos clientes. E temos novidades nesse supermercado, que é o rodizio, a pizza brasileira, o sushi e, claro, o bacalhau que o brasileiro adora”, destaca o empresário. “Vamos servir quatro pratos a la carte com comida brasileira e portuguesa”

“Nós, do ‘Grupo Seabra’, estamos satisfeitos com esse novo espaço, que irá servir muito bem os brasileiros, em Orlando. Pessoas que têm um potencial forte e criativo na cidade. É uma comunidade importante na Flórida, e estamos felizes em poder fazer parte dessa gente querida pelos americanos. Posso dizer que o supermercado tem o cheiro brasileiro com a picanha, com os produtos do Brasil, a padaria e o nosso rodizio. Como faz parte da tradição do ‘Seabra’, a comida brasileira é um ponto importante, e os nossos clientes terão espaço dentro e fora do supermercado para degustar os nossos pratos. Criamos uma área especial para degustação, na parte externa do supermercado, para servir os brasileiros”, reforça Seabra.

Antonio Seabra, CEO do “Grupo Seabra” – “Para o americano, é chique ser brasileiro. O presidente americano (Donald Trump) é muito amigo do presidente brasileiro (Jair Bolsonaro), e isso fortalece a comunidade aqui, e cria um vínculo importante entre brasileiros e americanos. Eu costumo dizer, na gíria brasileira, ‘é chique no úrtimo’. Não é assim que vocês falam…”(sorri).

“É um empreendimento importante que estamos inaugurando em Orlando, e quando vislumbramos trazer o supermercado para essa cidade, foi pensando nos brasileiros. Orlando é o centro de visitação de brasileiros, muitos turistas e residentes buscam os produtos do Brasil, e no nosso supermercado eles vão encontrar tudo o que precisam. Tivemos esse cuidado. Aqui, em Orlando, somos mais brasileiros”, ressalta Antonio Seabra.

Indagado sobre a contratação de brasileiros para trabalhar no supermercado, em Orlando, Antonio Seabra foi enfático, demonstrando o seu carinho e admiração pela comunidade. “O povo brasileiro tem um charme especial. Contratamos vários brasileiros para trabalhar conosco e todos são bem-vindos, inclusive, temos duas senhoras brasileiras (não disse o nome), que estão em cargos de comando e são muito eficientes. Pessoas responsáveis, que se adaptam à nossa filosofia de trabalho”, informa.

“Sou português e tenho um carinho muito grande pelo Brasil, pela sua cultura e a sua gente. A ‘Rede Seabra’ é muito querida pelos brasileiros, e isso me faz feliz porque o objetivo é servir bem o imigrante. O ‘Seabra’ surgiu da necessidade que os imigrantes tinham de consumir os produtos da terra natal. E temos proporcionado isso aos imigrantes, há mais de trinta anos”, pontua o empresário.

Quanto à questão da segurança, entre clientes e funcionários, em tempos de Covid-19, o empresário demonstrou extrema preocupação: “Todos os procedimentos de cuidado, recomendados pelas autoridades de saúde nessa pandemia, temos seguido com rigor. O espaço entre clientes, o uso da máscara, a higienização das superfícies e ambientes, têm sido a nossa preocupação. Peço a todos que se cuidem, usando a máscara, higienizando as mãos, evitando ser contaminado porque a vida é muito preciosa. A covid-19 é uma realidade e devemos ficar atentos”, recomenda Seabra.

E para a inauguração do supermercado, “convido os brasileiros residentes em Orlando e adjacências, para que venham conhecer o novo supermercado da ‘Rede Seabra’ na nossa inauguração. Será um imenso prazer recebe-los para que juntos possamos brindar esse novo espaço, que tem a cara e o jeito do Brasil”, finaliza Antonio Seabra.

Serviço

“Seabra Foods” – Orlando

4169 Town Center Blvd, Hunters Creek, FL 32837

Inauguração – 9 de Julho, às 11h am