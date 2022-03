Schwarzenegger envia mensagem à Putin: “Você pode parar esta guerra!”

Vídeo do ator Arnold Schwarzenegger pedindo a Vladimir Putin o fim da guerra é um dos mais vistos

Com grande popularidade na Rússia e admirado por Vladimir Putin, o ator Arnold Schwarzenegger fez um apelo ao presidente russo para que pare com a guerra. Emocionado, ele gravou um vídeo, direto para o seu seguidor – conta no Twitter do presidente russo segue o ator

Da Redação

O ator Arnold Schwarzenegger, com grande popularidade na Rússia pelos filmes da ação, fez um apelo aos russos em um vídeo postado nas redes sociais na quinta-feira. Ele acusa o presidente Vladimir Putin de sacrificar a vida de soldados russos por suas próprias ambições. A conta no Twitter do presidente russo segue apenas 22 contas, uma delas do ator.

No vídeo de nove minutos, Schwarzenegger disse que os soldados russos foram informados de que lutariam contra nazistas na Ucrânia. Que protegeriam russos étnicos na Ucrânia, ou fariam exercícios militares, e seriam recebidos como heróis. Ele disse que muitas das tropas agora sabem que essas alegações eram falsas.

“Esta é uma guerra ilegal”, disse Schwarzenegger, olhando diretamente para a câmera enquanto se sentava em uma mesa em um estúdio. “Suas vidas, seus membros, seu futuro estão sendo sacrificados por uma guerra sem sentido condenada pelo mundo inteiro.”

Schwarzenegger postou seu vídeo emocionante no Twitter, YouTube e Instagram. Embora alguns desses serviços estejam bloqueados na Rússia, ele também postou no aplicativo de mensagens Telegram, que não é, onde obteve mais de meio milhão de visualizações. Foi legendado em russo.

O ex-governador da Califórnia trouxe de volta memórias dolorosas de como seu próprio pai foi enganado enquanto lutava com as forças de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, e como ele voltou para a Áustria um homem quebrado, física e emocionalmente, depois de ser ferido em Leningrado.

Ele pediu aos russos que informassem seus concidadãos sobre “a catástrofe humana que está acontecendo na Ucrânia”. O vídeo mostrou prédios bombardeados na Ucrânia e pessoas sob bombardeio russo.

Ele então se virou diretamente para Putin e disse: “Você começou esta guerra. Você está liderando esta guerra. Você pode parar esta guerra.”

Schwarzenegger descreveu seus longos laços com a Rússia, tendo viajado para lá como fisiculturista e herói de ação de filmes. Em 2010, como governador da Califórnia, liderou uma delegação de líderes empresariais e capitalistas de risco do Vale do Silício em uma viagem a Moscou.