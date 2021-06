Sarah de Souza, eleita “Miss Massachusetts”, é uma promessa no “Miss Universo”

Ela é o assunto do momento. E não se fala em outra coisa a não ser sobre a brasileira Sarah de Souza, eleita “Miss Massachusetts USA 2021”, com grandes chances no “Miss EUA”. Residente em Boston, tem uma trajetória de estudo, trabalho e vitórias no âmbito da beleza

Da Redação

Rosto angelical, desenvoltura na passarela e comunicativa, a brasileira Sarah de Souza representa uma esperança para a Comunidade em Massachusetts, com todas as possibilidade de ser um dos destaques do “Miss Universo”, depois de Shawnae Jebbia e Susie Castillo, coroadas em 1998 e 2003, respectivamente. Ela foi coroada “Miss Massachusetts USA 2021”, em 13 de junho, no “Lowell Memorial Auditorium”, em Lowell, Massachusetts, superando 69 outras candidatas. Com isso, Sarah será a 70ª jovem a representar Massachusetts no “Miss EUA” e, no caso de vitória, será a terceira representante de Massachusetts a representar os EUA no “Miss Universo”.

E não se fala em outra coisa, a não ser sobre a bela Sarah de Souza – o assunto do momento –, que vem se preparando para mais um desafio no âmbito da beleza. Ela é considerada a rainha da beleza, artista, designer de interiores e ativista de Massachusetts. Reside em Boston – originalmente de Dracut, onde se formou na “Dracut Senior High School” em 2014.

Filha de brasileiros, adora pintar e é proficiente em Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, AutoCAD e SketchUp. Tem dois cães chamados Penelope e Prince e é a anfitriã do “ismo! as histórias de imigrantes são importantes ”.

Mas nem tudo foi fácil na trajetória de Sarah de Souza, que foi garçonete durante um ano no “Eataly” em Boston. E, de setembro de 2019 a março de 2020, trabalhou também como garçonete no “Mandarin Oriental Hotel Group” em Boston. Ela competiu no “Miss Massachusetts USA 2020” e foi semifinalista.