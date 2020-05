Salão de cabeleireiro e barbearia reabrem segunda, dia 11, na Flórida.

Autorização do governador Ron DeSantis reabre salão de cabeleireiro e barbearia

O governador da Flórida, Ron DeSantis anunciou nesta sexta autorização para a reabertura de salão de cabeleireiro e barbearia em todo estado, a partir de segunda-feira, dia 11 de maio

Da Redação

A determinação do governador da Flórida, Ron DeSantis – anunciada nesta sexta-feira –, autoriza a reabertura dos salões de cabeleireiro e barbearias em todo estado, a partir de segunda-feira, dia 11 de maio, após meses de fechamento em virtude da Covid-19. A boa notícia para os profissionais da área também demarca um passo importante na economia do país, pois o segmento detém um contingente expressivo de clientes.

Fica evidente que o esquema de segurança é imprescindível. Portanto, o uso de luvas, máscara, agendamento de horários para evitar aglomeramento, é obrigatório, mantendo a comunidade segura.

Barbearia pode abrir – Ron DeSantis fez o anuncio no Twitter, com protocolos de segurança aprimorados para todos os municípios, atualmente na “Fase Um”. Importante lembrar que 64 dos 67 municípios da Flórida estão atualmente operando na “Fase Um” do plano de reabertura do comércio.

Disse também o governador que o Condado de Palm Beach entrará na “Fase Um”, na segunda-feira. No entanto, ainda não ficou confirmado se o Condado de Palm Beach será incluído nessas novas diretrizes para salões.

Já os condados de Miami-Dade e Broward estão excluídos dessa primeira etapa por enquanto. É a volta ao trabalho, mobilizando os profissionais da área que já se preparam para o reiniciar atividades, retomando contato com a clientela.

Lojas e restaurantes

Na “Fase Um” do plano de reabertura da Flórida, restaurantes e lojas de varejo em todo o estado podem operar com 25% da capacidade. No entanto, locais amplos, como cinemas, devem permanecer fechados e os alunos devem continuar o ensino a distância até novo aviso.