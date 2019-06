Edição de junho/2019 – p. 06

Rotary Club Orlando divulga metas para 2019

A presidente do Rotary Club of Brazil Orlando, Cacilda Garbin – gestão 2019/2020 –, mantém os trabalhos educacionais da Escolinha de Português para crianças, filhos de brasileiros que chegaram aos EUA acompanhado dos pais, além de promover eventos que difundem a cultura do Brasil – samba, entre outros ritmos musicais, e culinária –, prosseguindo com a campanha de erradicação da poliomielite no mundo, através da Fundação Rotária. “A nossa luta contra a poliomielite segue intensa – desde 1979 –, e não temos medidos esforços nesse sentido, superando os desafios. Temos trabalhado ainda com afinco pela educação e pela saúde”, determina Cacilda.

“O objetivo da nossa escolinha de português é incentivar as crianças que chegaram muito cedo ao país, para que mantenham o contato com a língua portuguesa e não deixem de falar o idioma. Faz parte da nossa cultura, no entanto, deixar de falar o português é comum no dia a dia de crianças e adolescentes no convívio com o inglês. Temos de preservar o que há de mais precioso que é o nosso idioma”, ressalta a rotariana.

Cacilda destaca também as atividades do “Interact Club of Brazil Orlando”, desenvolvido com jovens entre 12 a 18 anos, sob o comando de Fernanda Garbin Paes de Barros; do Rotaract Club of Brazil Orlando, mobilizando jovens entre 18 a 30 anos, com supervisão de Bruna Garbin Paes de Barros. “São trabalhos importantes e esses jovens acompanham um ciclo de palestras com médicos que dão orientações à população nas questões de saúde. Há também palestras abordando os setores tributários e administrativos”, informa.

“Outro fator primordial no trabalho realizado com os jovens do Rotary é que eles têm participado ativamente dos projetos sociais, se mobilizado na arrecadação de doações, roupas e alimentos não perecíveis, que são encaminhadas às crianças carentes do Haiti. Os jovens também têm feito visitas a idosos. Uma iniciativa do Rotary, que tem atingido resultados satisfatórios, com isso, podendo ajudar pessoas que realmente precisam de socorro. A nossa meta esse ano é que as doações alcancem patamares ainda maiores, reforçando o nosso trabalho humanitário”, reforça Cacilda.

“As meninas, inclusive, estão fazendo bonecas de pano que, posteriormente, serão doadas às crianças carentes. Hoje, o Rotary conta com a participação de quarenta e seis jovens em suas atividades sociais e de quinze adultos. Pessoas que não medem esforços para que possamos desenvolver trabalhos de grande significância, auxiliando o próximo”, diz.

Informa a presidente que as reuniões do Rotary Club of Brazil Orlando, acontecem duas vezes ao mês – nas primeiras terças-feiras do mês – nos Gilson’s Restaurant, em Orlando. “Nas reuniões discutimos e executamos as novas diretrizes de nossas atividades, colocando em ação os setores da nossa organização. Há dois anos trabalho nos projetos do Rotary. Fui conselheira nos clubes de jovens e hoje estou à frente das atividades, mantendo dinamismo e perseverança com o apoio de nossos colaboradores, lembrando que o objetivo primordial é a erradicação da poliomielite”.

Ao assumir a presidência do Rotary Club, Cacilda Garbin – natural da cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista –, há cinco anos residindo nos EUA, substitui a ex-presidente Patrícia Curcoveski, que também desenvolveu importante trabalho durante sua gestão.