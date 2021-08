Os CEOs do “Rios Bistrô Steakhouse”, Garlei e Juliana Santana, Bruna Gonçalves e Bruno Cheff

Sob o comando dos CEOs, Garlei e Juliana Santana, Bruno Cheff e Bruna Gonçalves, já está em pleno funcionamento o “Rios Bistrô Steakhouse” em Orlando, ótima pedida para se alimentar bem, com opções variadas no cardápio, atendendo a todos os gostos e paladares. Bruno Cheff prepara pratos especiais, seja no almoço ou jantar, em ambiente agradável e com bom atendimento

Da Redação

Inaugurado recentemente em Orlando, o “Rios Bistrô Steakhouse” é uma ótima pedida para se alimentar bem, com opções variadas no cardápio, atendendo a todos os gostos e paladares. Desde risoto, grelhados, saladas – entre outras escolhas – menu especial para o almoço e jantar –, os pratos são preparados pelo renomado Bruno Cheff, levando à mesa do cliente boa comida, em ambiente agradável – excelente equipe de atendimento. Para os CEOs, Garlei e Juliana Santana, Bruno Cheff e Bruna Gonçalves, o Bistrô é a consolidação de uma proposta que une a família, através de um menu completo que contempla a todos, indistintamente, esse o grande diferencial.

Opções para todos os gostos – “O ‘Rios Bistrô’ está repleto de especialidades, e essas opções não divide a família na hora de comer. Falo pela experiência da minha família, que teve que deixar um restaurante porque o cardápio não atendia a todos nós. Aqui, no ‘Bistrô’, o diferencial é que o cliente irá encontrar uma opção, sem ter que se levantar da mesa e procurar outro local. A nossa proposta de atendimento é que o cliente deguste boa comida e fique satisfeito”, informa Juliana.

“Temos opções bem variadas, incluindo massa, lanches, carne, saladas, tem de tudo para todos os gostos. E quando montamos o ‘Bistrô’ essa era a nossa proposta de atendimento”, ressalta a empresária.

Convidados prestigiaram inauguração do “Bistrô” – “Temos também um menu especial para o almoço e, no jantar, um ambiente mais aconchegante, com a luz baixa e uma boa música ambiente, proporcionando ao cliente conforto e privacidade. Importante lembrar que os nossos preços também são acessíveis e especiais.”

“Inclusive, na próxima terça-feira, 24 de agosto, teremos um casamento, e a cerimônia será no nosso Lounge, na área externa, e a recepção será na parte interna do ‘Rios Bistrô’. No ‘Rios Bistrô’ você pode idealizar e realizar o seu evento – noivado, chá de revelação, eventos com empresários –, e já temos algumas reservas para eventos. Os ‘Cristãos Empreendedores’ – CRIE –, de Orlando, passarão a se reunir eventualmente, no ‘Rios Bistrô.”

A celebração entre empresários e familiares – Quanto às restrições com a pandemia, disse Juliana que todos os procedimentos de segurança contra a Covid são realizados, atendendo o cliente dentro das normas estabelecidas pelas autoridades de saúde. “O Bistrô tem atendido clientes com a devida segurança. Todos são muito bem recebidos, e oferecemos o nosso melhor. Temos recebido clientes americanos, que gostam do tempero da carne, e, evidente, brasileiros e hispânicos”.

Cristãos, os empresários lembram que através do texto bíblico – Isaías 41, versículo 18: “Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales; tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais” –, foi apontado por Deus o nome do “Rios Bistrô”, quando na escolha. “Nos reunimos e oramos, então Rios na verdade, não é uma alusão ao Rio de Janeiro, mas resposta de Deus às nossas orações, é importante que isso fique evidente”, complementou Juliana.

“Esperamos você e sua família para que venham ao ‘Rios Bistrô Steakhouse’ e se sintam em casa, temos um ótimo atendimento e tudo foi preparado para agradar aos paladares mais exigentes.”

Serviço

“Rios Bistrô Steakhouse”

Endereço – 7065 – Westpointe Blvd – Suite , 100, Orlando

Atendimento: de segunda à quinta-feira – das 11:30am às 10pm; sexta a sábado, das 11:30am às 11:00pm (domingo fechado)

Fone – 407- 440-4964

Instagram – @riosbistro