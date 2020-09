O universo de livros infanto-juvenis pontua a carreira brilhante de Yara Maura Silva

Em entrevista exclusiva ao “Jornal Nossa Gente” a premiada escritora de livros infanto-juvenis, Yara Maura Silva, fala de sua carreira e de novos projetos na linha literária, incluindo livro autobiográfico; dos versos e prosas em tempos de pandemia, entre outros tópicos relevantes

Da Redação

Mantendo o bom humor que lhe é peculiar, a premiada escritora brasileira, Yara Maura Silva – também autora e produtora teatral, cronista, poeta, letrista, jornalista, desenhista e conferencista –, residindo há mais de 30 anos em Nova York, continua com seu trabalho em home office e, em tempos de pandemia, cria novos textos em versos poéticos, que são divulgados através da Internet. “As Datas de cada mês, baseada nas efemérides são enviadas para milhares de amigos e seguidores, em diversos idiomas”, comenta a escritora.

Carreira premiada – “O mês de setembro, por exemplo, tem datas significativas como a tradicional ‘Semana da Pátria’, que antecede o ‘Dia da Independência’, no dia sete. Outra data que apresenta diversas possibilidades de trabalhar na educação infantil é o ‘Dia da Árvore’ – dia 21 –, além de o início da Primavera – dia 22”, ressalta. “Crio versos baseados nos acontecimentos do mês, em datas específicas que inspiram a poesia. É uma série de fatos e versos que, posteriormente, posto no meu grupo de amigos e seguidores, com milhares de integrantes. Este ano criei uma poesia especial em três idiomas sobre a Covid-19 (abaixo)”, acrescenta.

“Estou trabalhando em casa no momento e, como sempre, criando algo especial, voltado para a criança. Sou autora de dezenas e livros infantis educacionais que foram publicados pelas maiores editoras do Brasil. Aproveito o momento de estar em casa para criar e desenvolver diretrizes para futuros projetos”, complementa Yara Maura.

Indagada sobre os novos projetos da carreira literária, a autora revela a intenção de escrever um livro autobiográfico, abordando tópicos importantes de sua bem sucedida trajetória. “Eu nunca parei de escrever, tenho sempre inúmeras ideias em mente. Já tenho prontos livros em versos de vários ‘Contos de Esopo’, e outros assuntos que divertem, ao mesmo tempo em que educam as crianças”, conta.

“Sempre tive vontade de escrever um livro autobiográfico, e acho que é o momento exato para trabalhar nesse livro, ainda em busca de Editor. Estou muito entusiasmada. Quero falar das coisas importantes que aconteceram ao longo da minha carreira, para incentivar os futuros escritores”, enfatiza Yara Maura.

Em tempos de pandemia, quando as pessoas estão em casa, obedecendo às restrições de isolamento social, entre outros procedimentos de proteção contra a Covid-19, Yara Maura disse que, “agora estou quieta em casa. Não recebo visitas e dificilmente saio. Conversa só mesmo por telefone”, avisa a escritora.

“Quando não existia o coronavírus, aproveitava os acontecimentos memoráveis de Nova York, indo ao cinema, museus, restaurantes e parques. Era maravilhoso desfrutar de uma liberdade que hoje não temos em consequência da Covid-19. Os tempos são outros, mas procuro curtir das minhas amplas janelas à bela paisagem de Nova York, o Rio Hudson e o Central Park” – a escritora reside em Manhattan, próximo ao Central Park.

Carreira de destaque da escritora

Livros marcam trajetória – A paulista Yara Maura Silva, é importante lembrar, foi a responsável pela promoção e pelo lançamento de publicações, produtos e desenhos animados, com os personagens criados pelo seu irmão, Mauricio de Sousa, em cinco continentes. Atualmente é presidente da “I.M. Licensing & Publishing International”, em New York.

Como Autora de dezenas de livros infanto-juvenis publicados pelas maiores editoras brasileiras, sua obra se reflete no conhecimento e observação da forma como as crianças se entusiasmam pelo aprendizado quando recebem um livro onde o lúdico e o divertido se aliam a informações educacionais com base sólida.

Nos livros de Yara Maura, ilustrados com a “Turma da Mônica”, os assuntos são apresentados em forma de textos em versinhos. Outra constatação em viagens pelo mundo, sempre em contato com os brasileiros que vivem fora do país de origem, foi a de que os pais ensinaram suas crianças a lerem o português com as revistas e livros da “Turma da Mônica”.

No teatro, é autora do texto e letras de músicas da consagrada peça “Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta”. Seu script original foi publicado no livro “A Magia do Teatro Infantil”, no qual o presidente da “Academia Brasileira de Letras”, Arnaldo Niskier, apresentava as melhores peças infantis do Brasil. À peça musical foi encenada inicialmente em 1978 e 79, no “Teatro TUCA”, da PUC de São Paulo, e, em 2013, no “Teatro OPUS”, de São Paulo.

A edição especial de “Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta” foi lançada pela “Editora Panini” em livrarias e bancas de revistas. Foi à primeira história em quadrinhos selecionada pelo PLD – “Plano de Livros Didáticos”. A obra baseada no texto de Shakespeare e adaptada para crianças foi recomendada pelo seu valor cultural. Seu livro didático “A Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa em Versinhos”, foi publicado pela “Editora Abril”.

Ela é a criadora de personagens infantis, roteiros e arte de histórias em quadrinhos, que foram publicadas em Brasília pelo jornal “Correio Braziliense”, durante sete anos. Autora dos primeiros livros em Braille, com personagens lançados no Brasil pela “Editora Globo”, e de livros com as personagens infantis, Dorinha e Luca, que se tornaram símbolo da Inclusão Social no Brasil. A autora realizou palestras em diversas Universidades dos EUA. Também recebeu o prestigioso “Press Award” nos EUA.

Poesia da escritora Yara Mauro Silva:

CORONA VIRUS ASSUSTA (em inglês e espanhol)

A transmissão da COVID

Se faz em agrupamento

E para evitar mantenha

2 metros de distanciamento.

Use máscara protetora

Feita em casa ou comprada

– Não há vacinas, remédios.

– Por enquanto não há nada!

Quem toma esses cuidados

Mostra respeito global

Mas é bom agir agora

No seu espaço local:

Sua casa, sua rua

Seu bairro, sua cidade,

Os atos de cada um

Protegem a humanidade!

Espalhou-se pelo mundo

Devemos lavar as mãos

Ao menos 30 segundos

Com muita Água e sabão.

Os sintomas são:Tosse,

Febre e falta de ar.

Fique atento e cuidadoso

O vírus e perigoso.

O vírus eh transmissível.

Para o contágio evitar,

Permaneça em sua casa,

Fique no Lar Doce Lar

Serviço

Yara Maura Silva

E mail: yarasilva@aol.com

website – https://yaramaura.wordpress.com

Ambassadeur de la Paix – Brazil USA

“Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix”