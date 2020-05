Aulas presenciais retornam em agosto, na University of South Florida, em Tampa.

Assistente Marketing e Recrutamento de alunos da “University of South Florida”, em Tampa, João Pedro, informa que as aulas serão retomadas em agosto, quando alunos brasileiros voltam aos EUA

Da Redação – Tampa

Os alunos de inglês da “University of South Florida”, em Tampa, representantes de 147 países – incluindo o Brasil –, beneficiados pelo programa educacional da “INTO USF”– denominado “University Summer Experience” –, retornam às aulas presenciais a partir de agosto próximo, informa o Assistente Marketing e Recrutamento de alunos da “South Florida”, João Pedro Pinto. “A maioria dos alunos – idade entre 14 e 18 anos – já voltaram para o Brasil, mas continuam acompanhando as aulas online”.

A interrupção das aulas presenciais, disse João Pedro, aconteceu desde que o surto do coronavírus invadiu os EUA – se estendendo por vários estados, incluindo a Flórida. “No momento as autoridades da universidade estão em contado com autoridades de saúde da Flórida, analisando os procedimentos de segurança para a volta às aulas, respeitando as restrições de isolamento”.

“Nas salas de aulas, serão mantido espaço entre os alunos, obedecendo às normas de segurança orientadas pelas autoridades de saúde. Já está definido que as aulas serão retomadas em agosto, quando os alunos brasileiros poderão retornar aos Estados Unidos”, adianta.

João Pedro – Assistente Marketing – Explica João Pedro, que a decisão alguns de pais de alunos brasileiros, é de que a volta dos filhos aos EUA aconteça em janeiro de 2021, por medidas de segurança. “Isso não irá atrapalhar o andamento do programa porque as aulas online estão mantidas”, ressalta.

“Também será uma excelente oportunidade para novos alunos de ingressarem no curso de inglês da universidade, com objetivo de conhecer o sistema universitário americano e ingressar no College”, reforça.

Vale lembrar que o novo programa educacional da “INTO USF”– empresa associada à “University of South Florida”, tem como finalidade ajudar estudantes de todo o mundo – entre 14 e 18 anos –, que estão cursando o high school – ensino médio – a compreenderem o sistema de ensino superior americano.

“Somos parceiros a dez anos da ‘INTO University Partnerships’, com sede no Reino Unido, transformando o desempenho internacional do aluno. Juntos, estendemos o alcance e o impacto globais da universidade, ajudando mais estudantes internacionais a atingir seu potencial como cidadãos globais e futuros líderes”, informa João Pedro.

Os alunos que se integrarem ao “University Summer Experience” poderão aprimorar o inglês – em vários níveis –, desenvolver atividades e whorkshops. “Se o aluno falar o inglês poderá aplicar para o ‘International Year One’, com aulas na faculdade, recebendo total suporte para essa frequência”, complementa João Pedro.

Serviço

INTO USF – University of South Florida

4202 East Fowler Avenue #FAO 100, Tampa, FL

Informações no fone – 813-905-4686

E-mail- jpc5@usf.edu

https://www.usf.edu/intousf/programs/index.aspx