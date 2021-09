Consulado dos EUA no Brasil retoma o atendimento à brasileiros na renovação de visto

Brasileiros com vistos expirados buscam os Consulados dos EUA para agendar entrevista de renovação, visando passar as festas de fim de ano em Orlando e Nova York – os destinos mais procurados. A liberação de entrada de estrangeiros nos EUA a partir de novembro, anunciada pela Casa Branca, marca a volta do turismo com a retomada de rotas de viagens

A liberação de estrangeiros vacinados para entrar nos EUA a partir de novembro, traz uma nova perspectiva para o turismo no país, com a volta de voos e rotas de viagens que serão retomadas pelas companhias aéreas e agentes de viagem. Segundo anúncio da Casa Branca, ficou definido que todos os cidadãos adultos não americanos apresentem um registro de vacinação e resultados negativos do teste Covid-19 para entrar no país, como parte de um novo conjunto de regras anunciado para viagens aéreas internacionais.

Famílias brasileiras já se movimentam para retomar a viagem dos sonhos à Disney, por exemplo, desde o anúncio da liberação de entrada de estrangeiros nos EUA. É o recomeço do turismo, após um período de quase dois anos em compasso de espera devido à pandemia. Brasileiros – assim como demais cidadãos estrangeiros –, que estão com seus respectivos vistos expirados, correm às agências de viagens para agendar entrevistas de renovação nos Consulados dos EUA – Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Destinos como Orlando e Nova York, os mais procurados pelos brasileiros, entram na rota de atenção de agentes de turismo e, certamente, as companhias aéreas terão muito trabalho daqui para frente para se reorganizarem – reativar rotas de viagem para atender a demanda de viajantes. As festas de fim de ano nos EUA começam a ser planejadas pelos brasileiros.

O coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, Jeff Zients, reiterou que as novas regras, que permitirão a entrada de pessoas de países atualmente impedidos de entrar nos EUA, estarão em vigor no início de novembro – reascendendo a esperança do turista brasileiro de voltar às compras e passeios em Orlando e Nova York, os pontos mais procurados.

O governo Biden demorou meses a atualizar suas restrições a viagens internacionais, citando o aumento de casos de coronavírus durante o verão, apesar da crescente oposição de grupos de viagens e funcionários do governo.

As restrições de viagens em vigor desde o ano passado impediram a maioria dos familiares, turistas e viajantes de negócios de países impedidos de visitar os EUA, embora os países afetados tenham aberto suas fronteiras para americanos que viajam para o exterior.

Os americanos que viajam para o exterior também devem apresentar resultados negativos do teste Covid-19 às companhias aéreas no período de três dias antes de seu voo de volta aos EUA.

