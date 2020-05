Os empresários Clotilde e Tony Santos investem em segurança no “Tony’s Brazilian Grill”

“Tony’s Brazilian Grill”, sob o comando dos empresários, Clotilde e Tony Santos; “Camila’s Restaurant”, dos empresários Alex Alencar e Leo Charamba e o “Ana’s Brazilian Kitchen”, liderado pelos empresários Ana e Fernando Carvalho, foram reabertos em Orlando, com serviços de delivery e segurança aos clientes

Da Redação

Com as novas diretrizes do governador da Flórida, Ron DeSantis, que liberou a “Fase 1” do “Plano de Reabertura Econômica” no Estado – restringindo as medidas em algumas cidades –, desde o dia 4 iniciou-se a reabertura de restaurantes em Orlando, que operam com 25% da capacidade na área interna, respeitando 1,80m de distância entre as mesas, e equipes de atendimento devidamente equipadas com máscaras e luvas. Destaques aos restaurantes, “Tony’s Brazilian Grill”, sob o comando dos empresários, Clotilde e Tony Santos; “Camila’s Restaurant”, dos empresários, Alex Alencar e Leo Charamba; e o “Ana’s Brazilian Kitchen”, liderado pelos empresários Ana e Fernando Carvalho. Todos em plena atividade, servindo a boa comida, com pratos especiais, e delivery, proporcionando comodidade e segurança aos clientes.

No “Tony’s Brazilian Grill” foram adotados todos os procedimentos de segurança para que o cliente se sinta confortável e seguro no ambiente de atendimento, com o buffet coberto com vidro – lembrando que agora os atendentes fazem o prato do cliente. Essa a preocupação dos empresários, Clotilde e Tony Santos, que redobraram os cuidados com a limpeza e higienização de proteção. “Entre um cliente e outro, as mesas e cadeiras são higienizadas. Todas as superfícies estão recebendo uma limpeza mais frequente. Os talheres estão envoltos em guardanapo e são entregues junto com os pratos já servidos”, explica Clotilde.

Buffet coberto com vidro – “Nossos funcionários medem a temperatura corporal diariamente e estão todos de máscaras e luvas, e ainda lavam as mãos sempre que possível. O piso está demarcado com adesivo para indicar o distanciamento que as pessoas devem ter uma das outras. E nossas mesas estão em uma distância de 6 feets, uma das outras, com álcool gel disponível em cada uma das mesas, além do ‘qr code’ de acesso ao nosso menu. Tudo isso para que você̂, cliente, se sinta confortável e possa saborear o gostinho Tony’s”, orientam os empresários.

Distanciamento entre as mesas – “Estamos trabalhando também com take-out ou delivery com pratos a partir de $7.99. Trabalhamos diariamente – das 12 às 8pm –, com uma equipe altamente capacitada e preparada para atender aos nossos clientes com total segurança e precisão, servindo sempre a boa comida”, finaliza Clotilde.

Serviço

Tony’s Brazilian Grill

Endereço – 5159 International Dr, Orlando, FL 32819

Aberto diariamente – das 12 às 8pm

Telefone – 407 -930- 1323

“Camila’s Restaurant”

Os empresários Alex Alencar e Leo Charamba oferecem segurança aos clientes

Em funcionamento desde 4 de maio, o “Camila’s Restaurant” mantém sua equipe na ativa, atendendo à clientela através do serviço de delivery ou no restaurante, mantendo os procedimentos de segurança – espaço de 1,80m entre as mesas e capacidade para 25% dos clientes. “Em todas as mesas tem álcool gel – e na entrada do restaurante também. Os clientes que forem se servir no buffet serão auxiliados pela nossa equipe, todos devidamente com máscara e luvas, garantindo a segurança de todos”, disse o CEO Alex Alencar.

“A higienização das mesas é feita na troca de clientes, obedecendo às normas de segurança, orientadas pelas autoridades de saúde dos EUA. E quanto ao atendimento, estamos trabalhando de segunda a domingo – das 11h às 20h –, com pratos especiais e com o nosso bufe que tem uma variedade da boa comida. Essa é a nossa tradição, servir a todos muito bem, pois o ‘Camila’s’ é a segunda casa dos nossos clientes”, comenta Alex.

Distanciamento entre as mesas – Buscando novas alternativas com cardápio criativo, Alex Alencar conta que, “é nas dificuldades que se criam oportunidades, busca-se alternativas, e é isso que o ‘Camila’s’ tem feito, criando a clientela delivery”, relata. “Iniciativa que despertou um mercado muito bom, e vamos manter esse serviço de delivery. Também criamos um menu de congelados, para clientes americanos, que vem respondendo muito bem”, comemora o empresário.

Camila’s to go – Alex Alencar enfatiza o novo website, “Camila’s to go”, que é um serviço rápido e ágil, onde o cliente faz o seu pedido e recebe em casa com muita comodidade. “Você liga e nossa equipe prontamente atenderá a sua solicitação”, finaliza.

Quanto ao “Camila’s Lounge”, disse Alex Alencar que as atividades no espaço vão estar abertas para atendimento ao público, respeitando todos os procedimentos de segurança.

Serviço

“Camila’s Restaurant”

Fone – 407-3542507/407-8667730

Camila’s Miami – 305-3750992

“Ana’s Brazilian Kitchen”

Os empresários Fernando e Ana Carvalho apostam na nova etapa com bom atendimento

O “Ana’s Brazilian Kitchen”, que serve deliciosa picanha e o insuperável bife a parmegiana, inclui no seu cardápio suculenta feijoada, agora as quartas, sábados e domingos, além de pratos especiais, reabre suas portas com todos os procedimentos de segurança e higienização, mantendo o distanciamento entre as mesas – 1, 80m. “Nós respeitamos as restrições orientadas pelos profissionais de saúde, mantendo o espaço exigido entre as mesas, e capacidade de apenas vinte e cinco por cento de clientes. Portanto, para evitar aglomeração, pedimos aos nossos clientes que façam o seu agendamento por telefone, pois vamos atender a todos, de forma adequada”, recomenda à empresária, Ana Carvalho.

Reserva para o atendimento. “Estamos operando com o movimento controlado, reforçando o nosso serviço de delivery e as pessoas estão gostando porque recebem em casa a comida nos horários agendados. Tudo vem funcionado muito bem. Atendemos as empresas, o pessoal da faculdade que vem aos fins de semana para degustar a nossa feijoada, e os clientes que fazem reserva para almoçar no restaurante”, ressalta Ana.

“Temos também os clientes que passam para pegar a comida. Eles fazem o pedido por telefone e preferem vir até o restaurante para pegar o seu pedido. Estamos trabalhando de segunda a segunda, com horário reduzido – das 11h30 às 16h. Faça o seu pedido, e vamos atender você com o carinho e atenção de sempre”, finaliza Ana Carvalho.

Serviço

“Ana’s Brazilian Kitchen”

8865 Commodity Circle Suite 5

Orlando fl 32819

407-760-3240 ou

407-760-3507