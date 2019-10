Edição de outubro/2019 – p. 12

Resort em Orlando recebe prêmios ‘USA & Americas Property Award 2019-20’

O The Grove foi premiado nas categorias: Empreendimento de Lazer, Empreendimento de Uso Misto, Hotel Altamente Recomendado, além de ser reconhecido como um Hotel Internacional de 4 estrelas 2019-2020. O “The USA & Americas Property Awards”, é um dos maiores e mais reconhecidos prêmios do setor no mundo, julgado por um painel independente de mais de 80 especialistas da indústria hoteleira.

O resort de luxo tem um modelo de casas de férias com a opção de o proprietário locar o imóvel como quarto de hotel administrado pela conceituada Benchmark Resorts & Hotels®. Recentemente, o The Grove inaugurou sua terceira torre de apartamentos mobiliados dentro de um resort com parque aquático, restaurantes, salas de jogos, academia, spa e muito mais.

O The Grove fica a apenas dez minutos da Walt Disney World e conta com apartamentos mobiliados de dois e três quartos. Compradores do mundo inteiro, muitos deles brasileiros, compraram unidades no resort.

O USA & Americas Property Awards destaca o nível de excelência em design, qualidade, serviço, inovação, originalidade, comprometimento e sustentabilidade do empreendimento.

Os prêmios foram entregues em cerimônia realizada no Fairmont Royal York Hotel, em Toronto, no Canadá, no dia 3 de outubro. A premiação é uma das maiores, mais respeitadas e reconhecidas do setor e celebra os mais altos níveis de realizações das empresas que operam em todos os setores do mercado imobiliário. O International Property Awards é uma marca de excelência de renome mundial.

“Esse reconhecimento reflete nosso compromisso com nossos compradores e hóspedes de hotéis que são atraídos pelo The Grove por seu parque aquático de classe mundial, comodidades e serviços de resort”, disse Noah Breakstone, CEO da BTI Partners, construtora do The Grove Resort Orlando. “Temos orgulho de ser um dos mais famosos resorts de férias nos Estados Unidos e no exterior”.

O The Grove é um empreendimento moderno, que conta com o premiado parque aquático Surfari Water Park, com toboáguas, escorregadores, rios de correnteza e simulador de surf. O resort tem outras três piscinas, spa, fitness center, sala de jogos com diversas opções para a criançada, lago para esportes aquáticos, restaurantes, mercado, além de bares e lounges.

O resort, que já vendeu mais de 500 apartamentos de férias desde sua abertura há dois anos, conta com 878 unidades mobiliadas. Os apartamentos têm cozinha equipada, sala de jantar e sala de estar, lavanderia com máquinas de lavar e secar roupas e varanda.

As unidades são vendidas por $330 mil a $595 mil. Quando os proprietários não estão no local, eles têm a opção de locar o imóvel como quarto de hotel administrado por uma premiada empresa do setor de hotelaria.

“Os compradores são atraídos pelo The Grove, em parte, por causa de seu programa de gerenciamento, que ajuda a compensar os custos”, disse David D’Ambrosio, diretor administrativo do The Grove. “O operador do hotel, com quase 40 anos de experiência no setor, gerencia as residências em nome de cada proprietário, de uma forma prática e conveniente”.

O The Grove é um dos mais novos empreendimentos de luxo em uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos. A revista Forbes elegeu recentemente Orlando como a cidade mais promissora para se investir em imóveis no País. Casa dos parques temáticos mais famosos do mundo, Orlando possui uma das mais altas taxas de emprego e crescimento populacional do país. No ano passado, a cidade recebeu 75 milhões de visitantes, sendo a mais visitada os EUA.

Para mais informações visite https://groveresidences.com/pt/ ou entre em contato pelo e-mail Info@GroveResort.com