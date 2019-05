Residencial de luxo no estilo resort em Orlando dá início às vendas da terceira torre de apartamentos

O The Grove Resort & Water Park, residencial com estilo resort e parque aquático localizado a dez minutos da Walt Disney World, lançou na terça-feira (21), a terceira e última torre de apartamentos a integrar o complexo. A Sterling Tower – depois do sucesso da Marquis e Premiere towers – conta com 293 unidades mobiliadas de dois e três quartos à venda, com preços a partir de U$ 300 mil.

O The Grove dá aos donos dos imóveis a oportunidade de usufruir de todas as atrações do complexo, além de permitir que o proprietário alugue o apartamento como quarto de hotel quando não estiver no local. O The Grove tem um programa exclusivo de gerenciamento dos quartos quando o dono não está presente.

O lançamento da nova torre de apartamentos foi celebrado com um evento com o tema ‘Cassino’, que contou com a presença de corretores de imóveis, parceiros e futuros compradores. O empreendimento é da BTI Partners, empresa baseada em Fort Lauderdale (FL), que ofereceu aos presentes à cerimônia de inauguração condições especiais de compra e financiamento.

A primeira torre inaugurada pelo The Grove, a “Premiere Tower”, foi colocada à venda em 2017 e todos os 292 apartamentos foram vendidos. A segunda torre, “Marquis Tower”, foi inaugurada em março de 2018 e já vendeu grande parte das 293 unidades, totalizando 450 apartamentos vendidos.

“Nosso grande volume de vendas fala por si, mostra a força do mercado imobiliário em Orlando e também a crescente demanda por um resort com diversas atrações, o que valoriza muito o imóvel”, disse Noah Breakstone, CEO da BTI Partners. “Quando o proprietário está fora, ele pode deixar o apartamento nas mãos da equipe que gerencia o hotel e dessa forma não têm qualquer tipo de stress em alugar o apartamento, além de ganhar um dinheiro extra com o imóvel”.

Os apartamentos são administrados pela operadora Benchmark Hospitality, referência internacional em administração de hotéis, resorts e centros de conferência.

Com o final das obras da última torre, o The Grove passa a oferecer um total de 878 unidades no estilo resort, em dois milhões de pés quadrados de área construída. Os apartamentos mobiliados têm design sofisticado e moderno com cozinha completa, sala de jantar, máquinas de lavar e secar roupas, quartos e varanda, que oferecem o conforto de uma casa.

Os apartamentos têm entre 117 e 143 metros quadrados e os valores variam entre U$300 mil e U$400 mil. As unidades dão acesso ao parque aquático, três enormes piscinas, spa, fitness center, restaurantes, minimercado, píer para esportes aquáticos, três bares e lounges, sala de artes para as crianças e uma sala de jogos superdivertida com várias opções.

Parque aquático

Somente no Surfari Water Park – inaugurado em março de 2018 – e no Flip Flop’s Family Fun Center foram investidos $20 milhões. O parque aquático conta com toboáguas, escorregadores para crianças, rio de correnteza, piscina gigantesca, além de um simulador de surf, que pode ser frequentado por todas as idades.

A sala de jogos Flip Flop oferece inúmeros vídeo games, jogos de realidade virtual, brincadeiras por prêmios e um minigolfe.

“No The Grove nós sempre pensamos além para oferecer o melhor para nossos compradores”, disse Dominic Pickering, diretor de vendas do The Grove Resort & Water Park. “Estamos vendo compradores vindos de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. O The Grove se destaca em Orlando e ajuda a cidade a ocupar o ranking das melhores cidades dos EUA para se investir em imóveis”.