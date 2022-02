Guarda Costeira foi acionada para o resgate de 18 pessoas na região de Grandes Lagos no domingo

Foram momentos de tensão durante o resgate de 18 pessoas presas sobre pedaço de gelo na região de Grandes Lagos nos EUA. A placa de gelo flutuava, colocando todos em extremo perigo

Da Redação

Foram momentos de tensão para 18 pessoas que ficaram presas sobre um pedaço de gelo que flutuou perto da Ilha Catawba, no Lago Erie, no norte dos EUA, na tarde do domingo (6). A princípio, tudo estava tranquilo quando o acidente aconteceu – a placa de gelo se separou de sua base, seguindo pelo lago. A cena lembrava um filme de suspense, mas com final bem sucedido já que todos foram resgatados com vida pelo helicóptero da Guarda Costeira e dois aerobarcos.

Tudo ocorreu quando um pedaço do gelo onde estavam 18 pessoas na superfície se separou e ficou flutuando no Lago Erie. A Guarda Costeira foi acionada às pressas, na região também conhecida como Grandes Lagos.

Os esforços de resgate começaram por volta das 13h do domingo (6), quando um helicóptero da Guarda Costeira localizou o grupo de 18 pessoas sobre o pedaço de gelo flutuante.

A aeronave conseguiu içar sete delas, enquanto um aerobarco da guarda costeira resgatava outras quatro. As sete restantes foram retiradas do local por outro aerobarco de um particular que se ofereceu para ajudar.