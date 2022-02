Repercute alerta de Joe Biden à Rússia: o revide caso não aja diplomacia

Joe Biden defende o caminho da diplomacia com a Rússia, mas alerta para resposta no caso de invasão

Em discurso contundente o presidente Joe Biden defendeu a diplomacia com a Rússia, mas deixou o alerta de um revide da Otan caso haja invasão russa na Ucrânia. “Os russos não são nossos inimigos e não queremos uma guerra destrutiva contra a Ucrânia”, pontuou

Da Redação

Continua repercutindo o discurso do presidente Joe Biden na terça-feira, propondo o caminho da diplomacia ao presidente russo, Vladimir Putin, para resolver o impasse com a Ucrânia. No entanto, Biden foi determinante ao afirmar que, caso a Rússia mantenha a decisão de invasão, os países da Otan vão impor sanções. Disse em bom tom que os EUA estão prontos para responder a um ataque russo na Ucrânia, se necessário.

O presidente afirmou que um ataque russo ainda é possível e que a posição de Putin “continua ameaçadora”, mesmo com parte das tropas retornando as suas bases, deixando a fronteira com a Ucrânia. .

“Não buscamos a desestabilização da Rússia. A Otan e os EUA não são inimigos da Rússia. A Ucrânia não é inimiga da Rússia. Os russos não são nossos inimigos e não queremos uma guerra destrutiva contra a Ucrânia”, pontuou.

“Se a Rússia invadir nos próximos dias e semanas, o custo humano para a Ucrânia será imenso. E o custo estratégico para a Rússia também será imenso. Se a Rússia atacar a Ucrânia, será recebida com esmagadora condenação internacional. O mundo não esquecerá que a Rússia escolheu morte e destruição desnecessárias”, acrescentou.

O governo americano reforçou o pedido para que cidadãos americanos deixem o país do Leste Europeu e retirou diplomatas da embaixada dos EUA em Kiev. O presidente reforçou o pedido, dizendo que as pessoas devem assim fazer antes que seja “tarde demais para sair em segurança”.

Quanto à conversa com Putin por telefone, no sábado, quando questionado, Biden relatou que, “os Estados Unidos colocaram na mesa ideias concretas para estabelecer um ambiente de segurança na Europa. Estamos propondo novas medidas de controle de armas, novas medidas de transparência, novas medidas de estabilidade estratégica que se aplicam a todas as partes – Otan e Rússia.”