Remadores brasileiros ganham notoriedade em Campeonatos de Remo da Flórida

Os atletas Leonardo Freitas Bacile e Julia Pujol são promessas no Campeonato Nacional de Remo

Da Redação

Os atletas brasileiros, Leonardo Freitas Bacile e Julia Pujol – Leo competiu nas Nacionais desse ano e Julia irá no ano que vem –, foram convidados para participar do “ODP – Olympic Development Camp de Remo”, importante programa de Desenvolvimento Olímpico da Juventude. Os jovens remadores, representantes da “OARS” (Orlando Area Rowing Society), em Windermere, vêm realizando destacada trajetória competitiva em campeonatos da Flórida, despertando a atenção de “olheiros” da modalidade.

Leo passa por treinamentos com importantes coachs – Um passo significativo em suas carreiras, pois o treinamento do “ODP” identifica e investe em talentos promissores do esporte, oferecendo a eles treinamento com os melhores atletas e técnicos dos EUA. Leo e Julia, orgulhos do Brasil nesta modalidade, têm demonstrado determinação e potencial, e, no momento estão em treinamentos fora de casa, acompanhados por renomados profissionais do remo, que os orienta e capacita, ampliando o condicionamento físico e técnico.

E durante os treinamentos, com duração de um mês, os brasileiros estarão adquirindo o desenvolvimento adequado à idade de remadores e coxswains, em todos os níveis. E isso irá ajudá-los a se tornarem atletas bem preparados, da maneira mais segura possível, garantem os treinadores.

Julia treina para o Nacional do próximo ano – O programa de treinamentos do “ODP” é de três semanas, com foco significativo no desenvolvimento do atleta a longo prazo, incutindo as habilidades necessárias para o sucesso futuro no sistema Sub-19 . A última semana é a “Copa de Verão do Programa de Desenvolvimento Olímpico”, com uma série de oportunidades de corrida e competição para mostrar o progresso do atleta realizada no “Parque Nathan Benderson, com encerramento no dia 18 de julho.