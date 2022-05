Manifestações frente a “Suprema Corte” mostram descontentamento à decisão de acabar com direito ao aborto

A decisão da “Suprema Corte dos EUA” de acabar com o direito ao aborto em cerca de metade dos estados poderia ter ramificações para as eleições deste ano. Não está claro se o rascunho representa a palavra final do tribunal sobre o assunto

Da Redação

Um projeto de parecer sugere que a “Suprema Corte dos EUA” pode estar pronta para derrubar o histórico caso “Roe v. Wade” de 1973 que legalizou o aborto em todo o país. A polêmica veio à tona após um rascunho do relatório do ministro Samuel Alito ter vazado para a imprensa, gerando controvérsias.

Não se trata de uma decisão, mas, sim, de um rascunho de um documento que afirma que os juízes decidiram derrubar as decisões das décadas de 1970 e 1990 que garantiam o direito ao aborto nos EUA.

A decisão de anular “Roe” levaria à proibição do aborto em cerca de metade dos estados e poderia ter ramificações para as eleições deste ano. Mas não está claro se o rascunho representa a palavra final do tribunal sobre o assunto – as opiniões geralmente mudam de maneiras grandes e pequenas no processo de redação.

O relatório vem em meio a um esforço legislativo para restringir o aborto em vários estados liderados por republicanos – Oklahoma sendo o mais recente – mesmo antes de o tribunal emitir sua decisão. Os críticos dessas medidas disseram que as mulheres de baixa renda arcarão desproporcionalmente com o ônus das novas restrições.

O vazamento deu início às intensas reverberações políticas que a decisão final da “Suprema Corte” deveria ter no ano eleitoral de meio de mandato. Os políticos de ambos os lados do corredor já estavam aproveitando o relatório para arrecadar fundos e energizar seus apoiadores em ambos os lados da questão polêmica.

Outras pesquisas mostram que relativamente poucos americanos querem ver “Roe” derrubado. Em 2020, o AP VoteCast descobriu que 69% dos eleitores na eleição presidencial disseram que a Suprema Corte deveria deixar a decisão Roe v. Wade como está; apenas 29% disseram que o tribunal deveria anular a decisão. Em geral, as pesquisas da AP-NORC mostram que a maioria do público é a favor da legalização do aborto na maioria ou em todos os casos.

Entenda o caso “Roe v. Wade”

É o caso judicial pelo qual a Suprema Corte dos EUA reconheceu o direito ao aborto ou interrupção voluntária da gravidez no país. Em 1970, foi aberto um processo no Texas pedindo direito ao aborto de Norma L. McCorvey (“Jane Roe”), que argumentava que sua gravidez era resultado de uma violação. O Estado do Texas se opunha a legalização do aborto. Entretanto, o Tribunal do Distrito decidiu a favor de Roe. Em 1973, decidiu que a mulher, amparada no direito à privacidade – sob a cláusula do devido processo legal da “décima quarta emenda” – podia decidir por si mesma a continuidade ou não da gravidez.