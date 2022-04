Jacksonville é apontada como a cidade com um baixo índice de violência na Flórida

Especialistas consultados pela empresa “Wallethub” apontaram as cidades de São Petersburgo e Jacksonville, na Flórida, entre as dez cidades dos EUA com menor índice de homicídios durante a pandemia

Da Redação

As cidades de São Petersburgo e Jacksonville, na Flórida, tiveram o menor aumento nas taxas de homicídio durante a pandemia de Covid-19 de um total de 50 cidades dos EUA segundo relatório da empresa de finanças pessoais “Wallethub”. A taxa de homicídios aumentou em média 17% em 50 das maiores cidades do país entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2022, segundo dados, que comparou os homicídios per capita nesse período.

São Petersburgo ficou em 27º lugar na lista com uma pontuação total de 34,86, registrando 3,79 casos de homicídio per capita no primeiro trimestre de 2022, no mesmo período de 2021 e em 2020. A cidade foi destacada no relatório entre as que registraram o menor aumento de homicídios per capita entre 2022 e 2021.

Jacksonville ficou em 30º lugar com pontuação de 32,22 com 3,21 casos de homicídio per capita no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021 e em 2020. Também foi listado como um dos que registraram o menor aumento entre 2022-2020.

Nos dez primeiros lugares da lista estão Nova Orleans, na Louisiana; Cincinnati, Ohio; Atlanta, Jorge; Baltimore, MD; Memphis, Tennessee; Detroit, Michigan e Dallas, Texas, de acordo com o relatório. Especialistas consultados por “Wallethub” disseram que vários fatores, incluindo o desemprego, estão envolvidos no aumento da criminalidade nos EUA.