A carta aberta aos alunos de universidades da Flórida recomenda a vacinação imediata

A carta assinada pelos reitores de cada universidade estadual da Flórida recomenda que os alunos sejam imediatamente vacinados com alto de casos de Covid. Com as taxas de vacinação diminuindo, as autoridades locais intensificam as mensagens para pedir às pessoas que sejam vacinadas

Da Redação

A decisão é unânime entre educadores, portanto, a um consenso no que se diz respeito à segurança nos campus de Educação na Flórida. Com isso, os presidentes das 12 universidades estaduais estão pedindo aos alunos que retornam ao campus no semestre de outono para se vacinarem contra o Covid-19. A solicitação vem gerando uma série de questionamentos.

Através de carta aberta endereçada aos estudantes publicada na terça-feira pelo “Conselho de Governadores do Sistema Universitário” recomendava “fortemente” que os estudantes fossem vacinados antes de voltarem para a escola. A carta foi assinada pelos dirigentes de cada universidade estadual.

“Desde o início da pandemia, nossos sucessos são o resultado de nossas comunidades do campus aceitarem uma responsabilidade compartilhada por sua saúde e bem-estar e praticando as precauções recomendadas. Ser vacinado pode proteger sua saúde e é provável que você evite interrupções no semestre se for exposto a Covid-19 ”, dizia a carta.

O presidente do “Conselho de Governadores”, Syd Kitson, e o chanceler do “Sistema Universitário Estadual, Marshall Criser, também assinaram a carta, que, desde a sua publicação vem gerando comentários entre os estudantes – óbvio que há os que ainda resistem à vacinação.

A recomendação veio em meio a um aumento nos casos de Covid-19 na Flórida, que foi impulsionado pela variante Delta do coronavírus. Com as taxas de vacinação diminuindo, as autoridades locais em todo o estado estão aumentando as mensagens para pedir às pessoas que sejam vacinadas.

A “Florida A&M University” lançou uma campanha na semana passada com o objetivo de fornecer incentivos para que alunos e funcionários sejam vacinados. A universidade disse em um comunicado à imprensa que planeja distribuir US $ 1 milhão em prêmios, incluindo dinheiro, um laptop e um iPad para estudantes que forem vacinados.

A “Universidade da Flórida” divulgou um anúncio na sexta-feira para “instar toda a comunidade universitária” a ser vacinada.

O estado não está exigindo que os alunos sejam vacinados, já que o governador Ron DeSantis repetidamente expressou oposição a tais ordens.