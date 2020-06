Pedro Botelho, oito anos, necessita urgentemente encontrar um possível doador.

Em tempos de coronavírus campanhas presenciais para doadores de medula óssea foram suspensas. A alternativa é se registrar no programa online. Roosevelt Ramos da Silva, da “Icla da Silva Foundation”, pede a sua ajuda no caso do menino brasileiro, Pedro Botelho, 8 anos, diagnosticado com leucemia linfoide aguda

Da Redação

A “Icla da Silva Foundation” há 28 anos atua no transplante de medula óssea, salvando vidas e conscientizando sobre a importância da doação de medula óssea. Um trabalho minucioso, portanto, a participação de todos é de extrema importância nesta campanha pela vida. Mas, em tempos de coronavírus, as campanhas presenciais foram suspensas e a alternativa para se registrar no programa de medula óssea é através do registro online, orienta Roosevelt Ramos da Silva, técnico da “Fundação” em Orlando.

Roosevelt Ramos da Silva disse que, “em nosso planeta, a cada três minutos uma pessoa é diagnosticada com uma enfermidade do sangue. E dessas pessoas, setenta por cento não encontram um doador de medula óssea compatível na família, a partir dai necessitando da solidariedade de um amigo desconhecido. O nosso árduo trabalho, ao longo dos anos, é ajudar essas pessoas que padecem de enfermidades do sangue e outras tratáveis através do transplante de medula óssea”, ressalta.

“Em tempo de pandemia, as nossas campanhas presenciais foram suspensas; campanhas de extrema importância em nosso trabalho, com resultados muito positivos. O nosso trabalho nas igrejas, universidades e parques foi adiado, até que a situação se normalize. Acredito que a partir dos meses de agosto e setembro, dependendo dos resultados na área do ensino, nossas atividades deverão ser retomadas”, acrescenta.

Informa Roosevelt que os testes estão sendo feitos online, e os doadores – entre 18 e 44 anos –, já podem se registrar no programa online, e não importa o status nos EUA. “Para se registrar no programa nos Estados Unidos é preciso ter idade entre dezoito e quarenta e quatro anos. O registro é gratuito. Os interessados podem realizar o seu registro enviando a mensagem de texto – CURE135 para o telefone 61474. E após efetivado o registro, a pessoa irá receber na sua residência um envelope selado com cotonetes para fazer o teste de compatibilidade. Para isso, basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e devolver pelo correio. Lembrando a todos que cada registro é a oportunidade de salvar uma vida”, incentiva.

Caso do menino Pedro Botelho

“Temos o caso do Pedro Botelho, uma criança brasileira, de oito anos, diagnosticada com leucemia linfoide aguda, que necessita urgentemente encontrar um possível doador de medula óssea para salvar sua vida. Participe deste movimento de amor e solidariedade, você pode ser a pessoa que vai levar esperança de vida ao Pedro e a outras centenas de pessoas que necessitam de um transplante de medula óssea. Participe, convide um amigo a participar, seja solidário. Não existe dor maior do que perder um filho. Estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade”, alerta Roosevelt Ramos.

Serviço

“Icla da Silva Foundation”

Registro online: join.bethematch.org/roo99

E-mail: roosevelt@icla.or

Fone 407.2764860

Internet: www.icla.org

Em caso de dúvida, contatar Roosevelt Ramos, através do telefone 407-276-4860 ou Roosevelt@icla.org – www.icla.org