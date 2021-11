“Américas no Ar”, telejornal para os brasileiros fará sua estreia no dia 15 de novembro

“Américas no Ar” – primeiro telejornal diário em português dos EUA –, é um lançamento da RECORD TV, voltado para a Comunidade brasileira no país. A estreia será na próxima segunda, dia 15 de novembro, às 7h45 pm – às 7pm haverá uma live para celebrar o lançamento com a participação de atores, apresentadores e jornalistas convidados

Da Redação

Já está tudo pronto para a estreia do telejornal diário da RECORD TV, o “Américas no Ar” – primeiro diário em português dos EUA –, que estará no ar a partir do dia 15 de novembro, às 7h45 pm. Sob o comando do renomado jornalista Celso Freitas, a emissora terá o primeiro telejornal diário em língua portuguesa, 100% produzido nos EUA e voltado para a comunidade brasileira residente no país. Nos estúdios da RECORD TV, através de uma plataforma exclusiva, diversos rostos da emissora, entre atores, apresentadores e jornalistas, vão interagir com o jornal.

A RECORD TV irá celebrar o lançamento de “Américas no Ar” com um evento online inovador, no próximo dia 15 de novembro, a partir das 7:00 pm – serão apresentados os novos estúdios e escritórios da emissora que dá mais um salto e agora terá o primeiro telejornal diário – extremamente importante para os brasileiros residentes dos EUA.

O comando da live será dividido entre as jornalistas Ruth Arias, apresentadora do ‘Américas no Ar’, e Evelyn Bastos, correspondente da Record TV (Brasil) nos EUA. A grandiosa celebração contará com centenas de participantes, que serão contemplados com um gift card da operadora Sling, para que possam assistir à Record TV gratuitamente durante um mês inteiro e um voucher para uma das melhores churrascarias brasileiras na terra do Tio Sam.

Com o slogan, “Américas no Ar’: Onde as notícias vêm em primeiro lugar”, o telejornal contará com correspondentes em vários lugares dos EUA – Massachusetts, Nova Iorque, Nova Jersey, Connecticut, Texas, Califórnia, Flórida, dentre muitos outros. O “Américas” representa mais um forte investimento da emissora em sua estratégia de permanente consolidação nos EUA.

No final do evento vai ser sorteado um magnífico prêmio entre os convidados da live. A estreia do telejornal ‘Américas no Ar’ acontecerá no seguimento do evento. O telejornal será transmitido de segunda a sexta-feira, às 7:45pm, e é voltado para a imensa comunidade brasileira residente nos EUA.

Duas décadas nos EUA

Fundada há mais de duas décadas nos EUA, a RECORD TV foi o primeiro canal brasileiro a transmitir em alta definição (HD) para todo o território americano. Atendendo à enorme demanda por conteúdo em novos formatos (UHD e 4K) e ao acesso diferenciado das transmissões tradicionais (IP e streaming), inaugurou em 2019 novos estúdios na Flórida equipados com sistemas de última geração.

São mais de cinco mil metros quadrados, com uma estrutura moderna de escritórios, estúdios de televisão e equipamentos transmitindo para os Estados Unidos, Canadá e países sul-americanos.

Com uma programação que abrange entretenimento, séries, documentários, eventos esportivos exclusivos, notícias ao vivo e de última hora e, é claro, suas novelas de sucesso, a RECORD TV está ainda mais próxima das comunidades que amam e falam a língua portuguesa em mais de 150 países, por meio de sua presença multiplataforma, sendo uma das maiores embaixadoras da língua portuguesa no mundo.