Edição de julho/2019 – p. 04

Recomendo em USA abre mercado para empresários do Brasil

Alexandre Damiani, CEO do grupo Recomendo em USA – Business e Network –, enalteceu a realização da segunda edição da “Jornada Empreendedora – 2019”, no Hotel “Loews Sapphire” da Universal Orlando Resorts, que mobilizou cerca de 1.600 visitantes – seiscentas pessoas vieram do Brasil especialmente para acompanhar o evento –, consolidando a importância do maior acontecimento sobre negócios para brasileiros no exterior. Um ciclo de palestras com renomados empresários foi o ponto alto da feira, abrindo oportunidades de franquias, compra de imóveis e a possibilidade de imigração para os EUA. Segundo Damiani – se referindo ao Recomendo em USA –, “somos um grupo de empresários e empreendedores nos Estados Unidos que se reúne para indicações de referências de negócios. O grupo trabalha com empresários que geram negócios entre eles, prevalecendo à ética, o profissionalismo e a idoneidade”.

“É um trabalho de três anos, e o nosso objetivo tem sido o de desmistificar aquela velha frase de que não se deve fazer negócios com brasileiros nos Estados Unidos. O Recomendo em USA tem feito um trabalho importante junto aos empresários e empreendedores do Brasil, e hoje, temos trezentas empresas e quinze grupos agregados, resultando em sessenta milhões de dólares em moeda de troca. Lembrando que cada grupo é composto de trinta e duas empresas em segmentos distintos”, enfatiza Damiani.

A Jornada Empreendedora, acrescenta o empresário, foi um marco em negócios – financiamentos, vendas e marketing –, firmando a corrente dos bem qualificados na esfera do empreendedorismo. “São empresários que vibram com o sucesso do outro, e que trocam informações entre si. Empresários qualificados, geradores de parcerias, conhecimentos e prosperidade financeira. E o Recomendo em USA tem sido criterioso neste sentido, conscientizando os seus membros sobre a importância de se manterem integrados. E a felicidade de um membro do nosso grupo é a minha felicidade. É essencial vibrar pelo sucesso do outro”, reforça o CEO.

Quanto aos critérios para que uma empresa se torne membro do Recomendo em USA, com oportunidade de crescer e prosperar nos EUA, disse Alexandre Damiani que há um processo de avaliação, analisando os investimentos e recursos desta empresa, consultando os clientes e o seu desempenho no mercado. “Ligamos para alguns clientes para obter informações. É um trabalho de pesquisa, e vale lembrar que se a empresa teve sucesso no Brasil, no mercado americano pode ser diferente. Aqui as regras são outras, e o resultado do sucesso nos Estados Unidos é muito suor, trabalho e lágrimas. O empresário e investidor chegam aos Estados Unidos acreditando que o sucesso do Brasil pode se repetir aqui, mas nem sempre isso ocorre se não tiverem orientação precisa”, avisa Damiani.

Explica Alexandre que as empresas que hoje integram o Recomendo em USA, cinquenta por cento, “vieram por indicação”, e que dez por cento destas empresas, “tomaram conhecimento através do nosso site (www.recomendoemusa.com)”. “Evitamos empresas não éticas. O grande problema de empresários e investidores que chegam aos Estados Unidos é que eles não investem em assessoria e consultoria. A lição que aprendi nos Estados Unidos é que é preciso focar na produtividade. Aprendi a ser produtivo porque não adianta gastar energia onde não precisa. É importante focar no que traz resultados, aí o seu tempo será valorizado”, ressalta.

“O nosso trabalho, reafirmando, tem como visão estar presente em diversas cidades dos Estados Unidos e do mundo, transformando as empresas em referências de negócios em seus segmentos de atuação. O propósito é gerar parcerias, conhecimento compartilhado e prosperidade financeira através de networking. Hoje nós temos quatro grupos de empresas em Orlando, três grupos em Tampa, e assim, sucessivamente, formando outros grupos, fortalecendo a nossa corrente empresarial”, informa o empresário.

Poder de fazer, de realizar

“Umas das frases que mais gosto, de grandes empresas do mercado é a da Nike, ‘Jus Do It’. Curta e poderosa. Quer dizer simplesmente: apenas faça. Com esta única e pequena palavra você muda toda sua vida para sempre. Muitas pessoas do Brasil me procuram para saber sobre a vida nos EUA. Tenho sido o mais direto possível dizendo que não é nada fácil. Aqui temos de trabalhar tanto ou até um pouco mais do que no Brasil. Temos a dificuldade da língua e da cultura, e a nossa rede de contatos deve ser construída novamente. Aqui você tem de se reinventar, pois seus diplomas ficaram para trás, seus grandes cargos ficaram para trás, seus antigos títulos de gerente, diretor e até CEO, também” alerta.

Sobre a direção do grupo Recomendo em USA, Alexandre Damiani destacou o atual presidente, Elton Oliveira; Eduardo Morita – gestor de Expansão em Miami, e Jorge Bitencourt, diretor de Ggrupos. “Eu estou indo a Portugal para realizar trabalhos por lá, junto às empresas. O Elton assumiu a presidência e eu vou ficar trabalhando em Portugal, Estados Unidos e Brasil, agregando novos membros para o nosso grupo”, informa Damiani.

O empresário adiantou que a terceira edição da Jornada Empreendedora 2020, acontecerá entre os dias 14 e 17 de outubro, em Orlando, consolidando mais uma etapa do evento que tem beneficiado a classe empresarial e empreendedora brasileira nos EUA. “Posso adiantar que, se esse ano foi um sucesso, a ‘Jornada Empreendedora’ no próximo ano terá grandes novidades, novas empresas e expositores, além do ‘Pitch Zone’, que recebe projetos de cidadãos brasileiros para futuro investimento”, finaliza Alexandre Damiani.