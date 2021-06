A rara espécie do rinoceronte branco estará exposta aos visitantes no Zoológico de Tampa

Autoridades de Tampa afirmam que o nascimento do raro rinoceronte branco do sul marca a oitava das espécies de rinoceronte no zoológico. Os visitantes poderão ver o bebê rinoceronte na nova “Expedition Wild Africa”, que será inaugurada em breve

Da Redação

Virou atração um raro rinoceronte-branco do sul, que nasceu no Zoológico Tampa, marcando o oitavo nascimento dessa espécie no zoológico. Todos querem ver o filhote que vem tendo todos os cuidados necessários. O zoológico anunciou no sábado que seu rinoceronte de 20 anos, Alake, deu à luz no último domingo.

“O bebê rinoceronte parece ser forte e está mamando ao lado da mãe”, disse a direção do Zoológico em um comunicado.

Funcionários do Zoológico disseram que o bebê rinoceronte ainda não foi identificado, mas está indo bem junto com a mãe. Os visitantes poderão ver o bebê rinoceronte na nova “Expedition Wild Africa”, que será inaugurada em breve, segundo o zoológico.

A espécie é considerada quase ameaçada pela União Internacional para Conservação da Natureza devido a “ameaças na natureza devido à perda de habitat e caça ilegal para seus chifres.”