Rainha Elizabeth está com limitações para caminhar, e recusa o uso da cadeira de rodas em público

Aniversário de 96 anos da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira ocorre durante o ano do jubileu de platina da monarca, marcando seus 70 anos no trono. Depois de se recuperar da Covid-19, as aparições públicas foram limitadas por “problemas de mobilidade” não especificados

Da Redação

O aniversário particular de 96 anos da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, ocorre durante o ano do jubileu de platina da monarca, marcando seus 70 anos no trono. Embora seja um evento discreto, as celebrações públicas ocorrerão de 2 a 5 de junho, quando quatro dias de festividades do jubileu estão programados para coincidir com o aniversário oficial da rainha.

Espera-se que Elizabeth passe o dia na casa de campo Wood Farm da propriedade, um santuário pessoal onde também passou seu primeiro Natal desde a morte de Philip em abril de 2021. E depois de se recuperar de um surto de Covid-19 no início deste ano, as aparições públicas da rainha foram limitadas por “problemas de mobilidade” não especificados.

Mas a rainha ganhou um presente de aniversário antecipado na semana passada, quando seu neto, o príncipe Harry e Meghan, a duquesa de Sussex, a visitaram pela primeira vez, desde que se afastaram dos deveres reais e se mudaram para a Califórnia em 2020.

Harry disse em entrevista que sua avó estava “em ótima forma”, embora tenha acrescentado que queria ter certeza de que ela estava “protegida” e tinha “as pessoas certas ao seu redor”.

Elizabeth, a monarca mais antiga da Grã-Bretanha, passou grande parte dos últimos dois anos no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde se escondeu durante a pandemia.

Pouco mais de um ano, desde a morte de Philip, que as restrições em virtude do coronavírus forçaram a monarca limitar o recebimento de visitas no palácio e nas participações de compromissos oficiais. Tudo é feito com muito cuidado devido à idade da monarca.

A rainha tem confiado cada vez mais no príncipe Charles para assumir compromissos públicos de seu reinado. E apesar da idade avançada, pela primeira vez Elizabeth usa uma bengala em ato oficial, embora em 2003 e 2004 já tenha sido vista com uma bengala após uma operação ao joelho.