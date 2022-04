Racionais MC’s celebram 33 anos de carreira com turnê nos EUA

Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue os Racionais Mc’s desembarcam em julho nos EUA para o show em comemoração aos 33 anos de carreira.



Para os rappers é um marco histórico onde celebram 33 anos de banda, 33 anos de estrada, 33 anos de amizade, 33 anos de família, 33 anos de irmandade, levando toda essa história para o palco em forma de presente para os fãs.





O repertório fará um retrospecto da carreira do Racionais trazendo músicas de todos os discos do grupo, desde “Tempos Difíceis” e “Pânico na Zona Sul”, passando por “Voz Ativa”, “Homem na Estrada”, “Capítulo 4 Versículo 3”, “Negro Drama”, entre outras composições mais recentes.

A música dos Racionais é atemporal e tem uma linguagem que conversa com todo mundo. A música é entendida por muita gente, crianças, jovens, adultos e pessoas mais velhos, os Racionais Mc’s tem o poder da comunicação e os shows reúnem diversas gerações, todas as tribos, raça, sexo, religião etc. Eles têm energia de conectar pessoas, conseguem através da arte alimentar seu espírito, encorajar você a lutar e buscar por seus sonhos.



A maior banda do Brasil tornou-se “leitura obrigatória” no vestibular, e seu mais importante disco, “Sobrevivendo no Inferno”, foi celebrado e transformado em um livro. Compreendido por muitos como “a bíblia do rap nacional”.



Video de divulgação da turnê nos EUA.



A obra-prima é um registro histórico que resgatou a autoestima do jovem negro periférico, ao abordar a realidade violenta dentro das periferias. A mensagem do grupo serviu para alertar os jovens a optarem por outros caminhos e fugir de vez da criminalidade.



O disco “Sobrevivendo no inferno”, lançado em 1997 atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, o álbum conta com 12 faixas, entre elas “Fórmula mágica da paz”, “Mágico de Oz”, “Capítulo 4, Versículo 3”, e a principal delas “Diário de um Detento”, que é resultado de uma parceria entre Jocenir, um dos sobreviventes do massacre do Carandiru, e Mano Brown.



Toda essa repercussão ganhou espaço no meio acadêmico, onde passou a aparecer em teses, artigos e dissertações. Um dos marcos que representa a influência dos Racionais Mc’s, foi em 2015, durante a visita do Papa Francisco ao Brasil, onde o então prefeito de São Paulo ofereceu o disco como presente do município ao sumo pontífice.



Além da turnê comemorativa em julho “Racionais Mc’s World Tour”, eles lançarão no segundo semestre o documentário na Netflix, que mostrará a origem e a ascensão do grupo e em setembro os rappers serão atração principal no palco do Rock in Rio 2022.





Sobre os Racionais Mc’s:



Origens:

O nome do grupo foi inspirado na fase em que o cantor Tim Maia era adepto da seita Universo em Desencanto e lançou dois álbuns com o nome Racional 1 e 2.



Marco em 1991:

Ficou como feito histórico a abertura que o grupo fez para o Public Enemy, em 1991, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.



Retorno do grupo:

Em 2002, depois de uma breve pausa, o grupo voltou para lançar o álbum Nada Como um Dia Após o Outro Dia, duplo, que trazia Vida Loka I, Vida Loka II, Negro Drama, Jesus Chorou e Estilo Cachorro.



Um dos maiores youtubers dos Estados Unidos, ficou impressionado com o rap brasileiro e várias músicas dos Racionais Mc’s, o react da faixa “Negro Drama”, atingiu a marca de quase 2 milhões de visualizações no seu canal (https://youtu.be/4Ew85F7es1c).



Em sua primeira reação Goony Googles elogia a habilidade de Mano Brown de passar a mensagem mesmo sem a letra e apenas como tom de voz e a forma como o rapper rima são suficientes para sacar sua intenção.



Em vários outros momentos, o YouTuber se mostra surpreso com a sinceridade de Brown e com a semelhança entre a situação complicada no sistema prisional por aqui e no seu próprio país. De forma geral, o youtuber não economiza elogios e afirma que foi uma experiência “profunda”.



Os Racionais têm esse histórico de quebrar barreiras, abrir caminhos e plantar sementes de igualdade.





Racionais World Tour 2022

Datas: 16/julho a 27/julho

Estados: Connecticut, New Jersey, Massachusetts, Utha, Califórnia, Florida

