Quatro corpos encontrados: Guarda Costeira mantém buscas na Flórida 

Até o momento cinco corpos foram encontrados do barco que virou com 39 pessoas na Flórida

Segundo a Guarda Costeira, quatro corpos foram encontrados nas últimas 24 horas após barco virar na costa da Flórida. Ao todo, cinco vítimas foram encontradas; um sobrevivente foi resgatado e 34 pessoas permanecem desaparecidas

Da Redação

Mais quatro corpos foram encontrados pela Guarda Costeira dos EUA nas buscas pelos 39 desaparecidos após barco virar no Oceano Atlântico na costa da Flórida. Ao todo, cinco vítimas foram encontradas; um sobrevivente foi resgatado e 34 pessoas permanecem desaparecidas, o que representa um grande empenho para os mergulhadores que trabalham ininterruptamente para encontrar outros corpos. E segundo dados levantados pela polícia de imigração local, tratam-se de imigrantes que tentavam entrar no país via as Bahamas.

Segundo a Guarda Costeira, os quatro corpos adicionais encontrados nas últimas 24 horas perfazem um total de cinco recuperados de 39 pessoas dadas como desaparecidas, disse a comandante da Guarda Costeira Jo-Ann Burdian em uma entrevista coletiva em Miami. “Se não recebermos informações específicas adicionais para ajudar a redirecionar nossa busca, suspenderemos essa busca ativa”, disse Burdian.

Equipes de resgate estão procurando por sobreviventes desde que um barco virou em mar agitado na manhã de domingo, depois de deixar as ilhas Bimini, nas Bahamas, cerca de 80 quilômetros a leste de Miami, na noite de sábado.

A embarcação virou cerca de 45 milhas (72 km) a leste de Fort Pierce Inlet, na costa atlântica da Flórida, a meio caminho entre Miami e Cabo Canaveral. Equipes de resgate já recuperaram o corpo de uma pessoa, disse a Guarda Costeira na quarta-feira.

O único sobrevivente foi visto na manhã de terça-feira por membros da tripulação de um rebocador particular. O sobrevivente disse às autoridades após seu resgate que ele era uma das 40 pessoas a bordo do barco e ninguém a bordo usava colete salva-vidas, disse a Guarda Costeira. Suas nacionalidades não foram divulgadas.