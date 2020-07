Prorrogadas as inscrições para o BDO Live Song Festival 2020

O imigrante brasileiro terá agora até o dia 17 de julho para se inscrever

O interesse pelo evento que vai movimentar o setor cultural ligado aos brasileiros que vivem nos Estados Unidos surpreende os organizadores pela quantidade de inscrições e qualidade dos músicos inscritos.

A decisão de ampliar o prazo surgiu depois de inúmeros pedidos dos participantes, que estão entusiasmados pela grandiosidade do festival. Importantes nomes do mundo artístico no Brasil e exterior vão participar do corpo de jurados.

Já confirmaram presença: Evandro Mesquita (Blitz), Mu Carvalho (A Cor do Som), Zé Henrique (Yahoo), Guto Goffi (Barão Vermelho), Leoni, Dan Torres, Guto Graça Mello, Daniel Silveira, Roger Henri, Juliano Cortuah, Marcelo Azevedo (Miami), Zé Luís (Nova York), Ricardo Marins, Cláudio Infante, John Chacara, Carlinhos Freitas, Rose Max e Rammatis.

A maior associação de direitos autorais do país, a Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes) avalizou o projeto e será representada no júri pelos músicos Roberto Menescal, Danilo Caymmi e Dudu Falcão.

Com tanta gente talentosa e influente avaliando e selecionando, quem sabe esta não será a chance que muitos aguardam para alavancar a carreira?

Para se inscrever, gratuitamente, é bem simples. Basta preencher a ficha de inscrição no site www.bdolive.com e atender aos requisitos do regulamento. É importante saber que canções deverão ser inéditas e originais.

O BDO Live Song Festival é um reality show para celebrar a cultura brasileira na América através da canção. Serão 64 dias de competição com performances e conteúdos inéditos, apresentados em 10 episódios.

Todas as sexta-feiras, entre 17 de julho e 18 de setembro, o público poderá assistir as apresentações musicais ao vivo pela internet nas mídias sociais (YouTube e Facebook) do Brazilian Day Orlando e de seus parceiros.

O BDO Live Song Festival é uma realização do Brazilian Day Orlando, BR Plus, Prima Marketing e Studio 94

Patrocínio: Mila Orlando, PowerHouse, Larson Accounting Group, Atlantic American Partners, First Choice Law, Mubarak Law.

Parceiros: Facebrasil, Gazeta News, Radio Gazeta News, Jornal B&B, Jornal dos Sports, Acontece Magazine, Brasil Best, Nossa Gente, USBRTV, Radio Orlando News e Nossa Radio USA.

Apoio: Abramus, Consulado-Geral do Brasil em Miami, Recomendo Business Network, CFBACC (Câmara do Comércio da Flórida Central), Rotary Club of Brazil-Orlando, City of Orlando, Visit Orlando.