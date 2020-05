O arquiteto Fúlvio Romano relata as adaptações do setor empresarial com coronavírus

O arquiteto Fúlvio Romano, da “Rabits & Romano Architecture – Planejamento e Desenho”, em Orlando, fala de estratégias da empresa para atravessar a pandemia. As novas regras no âmbito empresarial no contato com os clientes; projetos em andamento; isolamento em família

Da Redação

Em tempos de coronavírus – impulsionando a mudança no comportamento entre pessoas –, o arquiteto Fúlvio Romano, da conceituada “Rabits & Romano Architecture – Planejamento e Desenho”, em Orlando, fala de novas estratégias da empresa para atravessar a pandemia. Em entrevista ao site do “Jornal Nossa Gente”, Fúlvio explica que as atividades na elaboração de projetos nunca pararam, atendendo a demanda do setor – apartamentos e escritórios. Ainda assim, “o coronavírus impactou as atividades do nosso escritório e todos os funcionários precisaram trabalhar em casa – home office. Eu fiquei no escritório para manter as atividades da empresa através de telefonemas e videoconferência com clientes ”, confirma o arquiteto.

Volta ao trabalho -Mas, adianta Fúlvio Romano que a partir do dia 1° de junho todos os funcionários da “Rabits & Romano Architecture” voltam a trabalhar no escritório, entretanto, obedecendo aos critérios de segurança quanto ao espaço entre mesas e o uso de máscara. “Tivemos esse cuidado com os nossos funcionários e haverá o espaço adequado entre as mesas, além de todos os procedimentos orientados pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos”, relata.

Quanto aos projetos da empresa este ano, disse Fúlvio que o setor de apartamentos e escritórios não pararam, diminuindo, no entanto, os projetos relacionados a restaurantes e hotéis com a paralisação motivada pela Convid-19. “As coisas estão voltando ao normal, gradativamente, e já temos três novos projetos em execução”, lembra o arquiteto.

Fúlvio disse também que com a paralisação no setor industrial e construção civil, os preços ficaram relativamente mais baratos, e isso tem beneficiado os clientes, “com preços mais receptíveis facilita para o cliente”, atesta,

Nomeado pela Prefeitura de Orlando para integrar o seleto grupo “Review Board (ARB)”, responsável pela estética arquitetônica da área central da cidade, relata Fúlvio Romano que ele não faz mais parte do conselho – deixou o “Review Board” no final do ano passado –, mas os projetos em andamento seguem normalmente. “Os projetos desenvolvidos para a cidade de Orlando estão indo bem, tenho acompanhado isso. Evidente que com o coronavírus diminuíram os projetos em geral”, lembra o arquiteto.

Mudanças no contato com clientes

Perguntado sobre o que muda no âmbito empresarial, no contato com os clientes, Fúlvio lembrou que, “o que era antes, óbvio, foi readaptado. O cara a cara com o cliente mudou. Hoje as coisas são online, por e-mail ou por videoconferência. Perdeu o toque humano, mas ficou mais eficiente e ágil. Não é preciso o agendamento, ou que você se desloque do seu escritório para um local específico. Isso trouxe agilidade nos negócios. Agora, no caso de uma situação extrema é necessário que se faça a reunião presencial”, evidencia.

Isolamento social e a família

Com duas filhas pequenas – Josie, 5anos, e Nádia, 2 anos –, o arquiteto, natural de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, diz que os cuidados são redobrados em casa, em se tratando de crianças que ainda não entendem os perigos de uma pandemia. “Elas não podem ir à escola e ficam em casa, o que requer maior atenção. Temos – ele e a esposa Carrie – nos desdobrado para dar atenção às meninas e ao trabalho, simultaneamente. Não é tarefa fácil porque você não pode leva-las a um passeio, e quando isso ocorre é com o máximo de cuidado. Mas temos de nos adaptar com a nova realidade do mundo”, finaliza.

Serviço

“Rabits & Romano Architecture

Informações – www.rabits-architect.com/ www.facebook.com/RabitsRomano, https://twitter.com/rabitsromano

Fone – 407- 490-0350.