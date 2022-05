Primeiro caso de varíola identificado em Massachusetts. Quais os sintomas?

Autoridades de saúde pedem para que pessoas do grupo de risco fiquem atentas com os sintomas

Trata-se de um homem de Massachusetts que viajou recentemente para o Canadá, segundo autoridades de saúde. Saiba quais os sintomas e as pessoas propensas à doença

Da Redação

Em comunicado, os EUA relataram o primeiro caso de varíola este ano, que pode trazer consequências, considerada pelos médicos, a segunda doença rara e perigosa. Trata-se de um homem de Massachusetts que viajou recentemente para o Canadá, segundo autoridades de saúde. “O caso não representa risco para o público e o indivíduo está hospitalizado e em boas condições”, disse o “Departamento de Saúde de Massachusetts”.

______continua após a publicidade_______

Os sinais de uma infecção por varíola incluem sintomas semelhantes aos da gripe e linfonodos inchados, depois uma erupção cutânea que pode começar em uma parte do corpo e depois se espalhar, dizem as autoridades de saúde. A infecção pode durar de duas a quatro semanas e pode ser confundida com uma doença sexualmente transmissível, como herpes ou varicela. Outros sintomas são: febre, dor de cabeça e nas costas, fraqueza muscular, calafrios e cansaço.

As autoridades de saúde disseram que a transmissão entre as pessoas é difícil: ele atua através de fluidos corporais, feridas, itens contaminados ou contato pessoal. Todos os casos até o momento foram diagnosticados em homens, através de contato sexual, de acordo com o “Departamento de Saúde de Massachusetts.”

Citando casos recentes nos EUA, a agência pediu aos médicos que considerem um diagnóstico de varíola em pessoas com viagens, que tenham tido contato com alguém que tenha a doença ou em homens que fazem sexo com homens.

A varíola foi identificada em 1958 em macacos, informa do CDC. O primeiro caso humano foi descoberto na República Democrática do Congo em 1970, quando as autoridades pressionaram para erradicar a varíola.