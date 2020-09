“Primeiro AZ Rally” de carros e rally para Daytona Beach, da “AZ Car Rental”, foi sucesso.

Aconteceu no dia 15 de agosto, em Orlando, o “Primeiro AZ Rally”, de carros e rally para Daytona Beach, oferecido pela “AZ Car Rental”, locadora de carros com base em Orlando, Tampa e Miami

Da Redação

Lembrar o circuito oval de Daytona Beach, onde acontecem importantes corridas com renomados pilotos é, sem dúvida, uma consagração para os amantes da velocidade. E com proposta de incentivar pessoas que apreciam o esporte motorizado – marcas consagradas –, aconteceu em Orlando, no dia 15 de agosto, o “Primeiro AZ Rally” de carros e rally para Daytona Beach, promovido pela “AZ Car Rental” – locadora de carros com base em Orlando, Tampa e Miami. O evento idealizado pelos sócios Lucas Azaro, Matheus Azaro, Guilherme Gomes e Antônio de Carvalho Neto, visa promover o lançamento do projeto de licenciamento da locadora para quem busca a oportunidade de ter autonomia no seu próprio negócio usando uma marca reconhecida no mercado.

Equipe de trabalho – Parceiros da comunidade brasileira de Orlando apoiaram o evento, incluindo a “Assessoria de Imprensa Pam Events”, “fotografia Fotos na Disney”, “A Sunny Towing”, “Wow Signs & Printing”, “Red Tazz Energy Drink”, “Casas na Florida”, “Dj Elio Moraes”, “Unique Facilities”, “Zodik Homes” e “My7 Agency”.

Marcas famosas e a presença dos admiradores do esporte motorizado. Em 2016, a empresa original agregou mais um serviço na linha de turismo, o mercado de aluguel de veículos. Aplicando os conceitos de hospitalidade e inovações tecnológicas, logo conquistaram os clientes com um serviço de atendimento ao cliente de alto nível. Com uma rede de turismo e também em grandes agências de viagens, o “CEO &

Founder” passou a buscar parcerias com grandes empresas como “Despegar”, “Kayak”, “Global Traveller”, “Saber”, “CVC”, “Car Trawler”, “Car Rental Express” e “Skyscanner”.

Em 2019, a direção da empresa concluiu que o escritório havia crescido o suficiente para atingir objetivos maiores, e optaram pela padronização de processos e licenciamento da marca.

Serviço

“AZ Car Rental”

7127 S Orange Ave – Orlando, FL 32809

Telefone: 347-580-0878